Antonio Conte reste l'entraîneur de l'Inter Milan, a indiqué le club de Romelu Lukaku mardi, à l'issue d'une réunion entre le coach et la direction intériste.

"Le club et Antonio Conte ont eu une réunion constructive au sujet de la continuité et de la stratégie, au cours de laquelle les deux parties ont posé les bases pour continuer à travailler ensemble", a indiqué l'Inter.

Antonio Conte avait laissé planer le doute sur son avenir sur le banc des Nerazzurri vendredi soir après la défaite en finale de l'Europa League face à Séville (2-3).

"On va rentrer à Milan, prendre quelques jours de vacances, on va se rencontrer et on fera un examen de la saison, de tout, de façon sereine. On essaiera de planifier le futur de l'Inter, avec ou sans moi", avait lâché Conte juste après la finale.

Antonio Conte, 51 ans, est arrivé à l'Inter il y a un an, peu avant Romelu Lukaku. Sous les ordres de l'ancien coach de la Juventus, de Chelsea et de l'Italie, l'Inter a a fini 2e de la Serie A, à un point de l'indétrônable Juventus, et a été battu 3-2 par Séville en finale de l'Europa League.

"Le club et Antonio Conte ont eu une réunion constructive au sujet de la continuité et de la stratégie, au cours de laquelle les deux parties ont posé les bases pour continuer à travailler ensemble", a indiqué l'Inter. Antonio Conte avait laissé planer le doute sur son avenir sur le banc des Nerazzurri vendredi soir après la défaite en finale de l'Europa League face à Séville (2-3). "On va rentrer à Milan, prendre quelques jours de vacances, on va se rencontrer et on fera un examen de la saison, de tout, de façon sereine. On essaiera de planifier le futur de l'Inter, avec ou sans moi", avait lâché Conte juste après la finale. Antonio Conte, 51 ans, est arrivé à l'Inter il y a un an, peu avant Romelu Lukaku. Sous les ordres de l'ancien coach de la Juventus, de Chelsea et de l'Italie, l'Inter a a fini 2e de la Serie A, à un point de l'indétrônable Juventus, et a été battu 3-2 par Séville en finale de l'Europa League.