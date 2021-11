Après avoir refusé les Spurs au début de l'été, l'Italien a accepté le défi d'un club qui vient de se séparer de Nuno Espirito.

Antonio Conte est le nouvel entraîneur de Tottenham. Il avait quitté l'Inter à la fin de la saison 2020-2021 et avait justement refusé les Spurs au début de l'été avant qu'ils ne se rabattent sur Nuno Espirito qu'ils ont licencié ce week-end. Conte s'est engagé jusqu'en 2023 avec les Londoniens.

Agé de 52 ans, l'Italien avait offert à l'Inter un premier titre de champion d'Italie depuis 2010. Au cours de sa carrière, Antonio Conte a également remporté trois titres de champion d'Italie de rang avec la Juventus entre 2012 et 2014.

Après un passage à la tête de la sélection italienne (2014-2016), il a entraîné Chelsea pendant deux saisons (2016-2018) avec un titre de champion d'Angleterre en 2017 et une FA Cup en 2018.

"Je suis content d'être de retour sur un banc et de le faire dans un club de Premier League qui veut être de nouveau un protagoniste", a déclaré Conte, cité dans le communiqué. "J'ai hâte de commencer à travailler pour transmettre à l'équipe et aux supporters la passion, la mentalité et la détermination qui m'ont toujours distingué, en tant que joueur et entraîneur."

La semaine dernière, Antonio Conte était pourtant plus attendu sur le banc de Manchester United où Ole-Gunnar Solskjaer était sur la selette après la lourde défaute (0-5) contre Liverpool. Maintenu pour le match des Red Devils contre Tottenham, le Norvégien aura sauvé provisoirement sa tête en s'imposant et libéré ainsi une place pour celui qui aurait pu le remplacer...

