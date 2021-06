L'ancien sélectionneur italien qui a battu la Belgique lors de l'Euro 2016 a aussi entrainé Romelu Lukaku à l'Inter. Il pense que les flancs italiens peuvent mettre en difficulté nos Diables rouges.

Ancien sélectionneur de l'Italie, ancien entraîneur de Romelu Lukaku à l'Inter Milan et du duo Eden Hazard, Thibaut Courtois à Chelsea, Antonio Conte pense que la Squadra Azzura peut poser des problèmes à la Belgique vendredi en quarts de finale de l'Euro. "Contre la Belgique, nous jouerons à armes égales. Nous pouvons les mettre en grande difficulté, les battre et nous qualifier", a déclaré Conte dans une interview à La Gazzetta dello Sport mardi.

Conte, qui est toujours sans club après son départ de l'Inter, était l'entraîneur de la Squadra lors du dernier affrontement entre les deux nations. Lors du premier match de poule de l'Euro 2016, l'Italie s'était imposée 2-0 face aux Diables Rouges.

Antonio Conte, sur le banc italien lors de la victoire de la Squadra Azzurra contre la Belgique à l'Euro 2016 © iStock

"La Belgique est une équipe forte individuellement et collectivement", a souligné Conte qui n'a pas été convaincu "défensivement et offensivement" par la prestation des Diables contre le Portugal en 8es. "Nous pouvons certainement leur poser des problèmes sur les côtés. Roberto (Mancini, ndlr.)mettra sur le terrain une équipe capable de faire face à toutes les situations." L'ancien mentor de Romelu Lukaku à Milan n'a pas manqué de louer les qualités de l'Italie, considérée comme une des grandes favorites pour la victoire finale. "J'ai été impressionné par leur qualité physique et leur idée du jeu, ce que les autres équipes n'ont pas montré jusqu'à présent parce qu'elles se sont davantage appuyées sur leurs individualités. Cet Euro n a montré que les équipes qui savent exactement ce qu'elles doivent faire sur le terrain peuvent battre n'importe quel adversaire."

