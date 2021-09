Surprise de dernière minute en Espagne, Antoine Griezmann retourne à l'Atlético Madrid, selon le quotidien sportif français L'Équipe.

Le meneur des Bleus est prêté au club où il a explosé et qu'il avait quitté il y a deux ans pour le Barça.

Le géant catalan a aussi perdu sa star, Leo Messi, qui a laissé un vide énorme après plus de vingt ans au club dont il a écrit la légende.

Criblé de dettes, le Barça a allégé sa masse salariale et recruté deux attaquants de renom, Sergio Agüero et Memphis Depay, et deux jeunes défenseurs, Eric Garcia et Emerson Royal.

Côté Real, faute de Mbappé, la seule arrivée notable est celle de David Alaba, en plus du retour de prêt de Gareth Bale, et de celle d'Eduardo Camavinga (Rennes), dans les dernières heures du mercato.

