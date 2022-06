Formé au PSG, l'attaquant français est arrivé en 2019 dans le club allemand.

L'attaquant français Christopher Nkunku a prolongé son contrat de deux ans avec le RB Leipzig, mettant fin aux rumeurs de départ cet été. Il est désormais lié jusqu'en juin 2026, a annoncé son employeur.

Arrivé en 2019 en provenance du PSG, Nkunku a aligné 47 buts et 46 passes décisives en 137 match avec Leipzig, dont 20 buts et 13 assists en 34 matchs de championnat la saison écoulée.

47 Tore und 46 Vorlagen in 134 Spielen für #RBLeipzig 😵‍💫



31 ⚽️ 36 🅰️ @Bundesliga_DE

8 ⚽️ 5 🅰️ @ChampionsLeague

4 ⚽️ @EuropaLeague

4 ⚽️ 5 🅰️ @DFB_Pokal



Fortsetzung folgt ... 😏 pic.twitter.com/Zo6Get70JT — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 23, 2022

Il a été élu meilleur joueur de Bundesliga par ses collègues au début du mois. "Je suis heureux de continuer à porter le maillot du RB Leipzig. Après avoir remporté la DFB-Pokal (Coupe d'Allemagne, ndlr), il est clair que mon histoire ici n'est pas encore terminée - nous en voulons encore plus !" a déclaré "Christo" sur le site de son club qui a aussi été demi-finaliste de l'Europa League et terminé 4e du championnat.

Un classement qui l'a qualifié pour la Ligue des Champions.

