Andy Najar quitte Anderlecht pour la MLS

Andy Najar va quitter le Sporting d'Anderlecht après plus de sept années passées à Bruxelles. La latéral droit va retourner en Major League Soccer, D1 nord-américaine de football, et s'engager avec le Los Angeles FC. Le club et le joueur ont diffusé une vidéo où l'on aperçoit le Hondurien de 27 ans habillé en tenue du LAFC.

