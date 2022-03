L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale ukrainienne qui était en poste pendant le dernier euro est apparu mardi soir sur les écrans de San Siro en préambule du derby entre l'Inter et l'AC Milan

Andriy Shevchenko, ancien international et sélectionneur ukrainien, est apparu mardi soir sur les écrans de San Siro en préambule du derby entre l'Inter et l'AC Milan lors du match aller des demi-finales de la Coupe d'Italie. Ancien rossoneri, "Sheva" a lancé un appel à la paix, son pays étant victime d'une invasion de la Russie.

"Le peuple ukrainien ne veut que la paix et cela ne connait aucune frontière. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui veut nous déchirer", a-t-il dit celui qui a passé huit saisons au Milan AC, entre 1999 et 2006 puis lors de l'exercice 2008-2009. "Mettons ensemble un terme à cette guerre."

Mardi, le derby della Madonnina s'est ponctué sur un partage nul et vierge (0-0). Le match retour est prévu le 20 avril.

