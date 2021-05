Andrea Pirlo n'est plus l'entraîneur de la Juventus, a annoncé vendredi le club italien.

Ancien joueur du club, Pirlo, 42 ans, avait été nommé à la tête de l'équipe première le 8 août dernier après le licenciement de Maurizio Sarri, qui avait remporté le championnat mais avait été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. A peine une semaine plus tôt, il avait été désigné comme entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans, qui évolue en Serie C, le troisième niveau italien.

Pour sa première expérience comme entraîneur, Pirlo a remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie. Il a cependant dû se contenter de la quatrième place en championnat, arrachée à la dernière journée. Ce qui a mis un terme à l'hégémonie de la Juventus après neuf titres consécutifs. Pirlo n'a pas connu plus de succès en Ligue des Champions, où la 'Vieille Dame' s'est à nouveau arrêtée en huitième de finale, contre Porto.

"Merci Andrea", a écrit la Juventus dans un communiqué. "Il y a quelques mois, Andrea Pirlo, icône du football mondial a entamé une nouvelle aventure sur le banc de la Juventus, sa première comme entraîneur. Pour le faire, il faut avant tout du courage, ainsi que la conscience de ses moyens, en particulier dans une période marquée par mille difficultés, avec le monde obligé par la pandémie à réinventer ses propres règles jour après jour. Andrea l'a fait: il a commencé un voyage de transformation, essayant, et réussissant souvent, à amener ses idées et son expérience de champion 'de l'autre côté' de la barrière."

Comme joueur, Pirlo avait évolué de 2011 à 2015 sous le maillot des 'Bianconeri', remportant quatre championnats et une coupe d'Italie.

Après une saison difficile, marquée par la fin de sa domination en Italie, la Juventus. a entamé une révolution. Mercredi, le départ du directeur sportif Fabio Paratici avait été annoncé.

Ancien joueur du club, Pirlo, 42 ans, avait été nommé à la tête de l'équipe première le 8 août dernier après le licenciement de Maurizio Sarri, qui avait remporté le championnat mais avait été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. A peine une semaine plus tôt, il avait été désigné comme entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans, qui évolue en Serie C, le troisième niveau italien. Pour sa première expérience comme entraîneur, Pirlo a remporté la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie. Il a cependant dû se contenter de la quatrième place en championnat, arrachée à la dernière journée. Ce qui a mis un terme à l'hégémonie de la Juventus après neuf titres consécutifs. Pirlo n'a pas connu plus de succès en Ligue des Champions, où la 'Vieille Dame' s'est à nouveau arrêtée en huitième de finale, contre Porto. "Merci Andrea", a écrit la Juventus dans un communiqué. "Il y a quelques mois, Andrea Pirlo, icône du football mondial a entamé une nouvelle aventure sur le banc de la Juventus, sa première comme entraîneur. Pour le faire, il faut avant tout du courage, ainsi que la conscience de ses moyens, en particulier dans une période marquée par mille difficultés, avec le monde obligé par la pandémie à réinventer ses propres règles jour après jour. Andrea l'a fait: il a commencé un voyage de transformation, essayant, et réussissant souvent, à amener ses idées et son expérience de champion 'de l'autre côté' de la barrière." Comme joueur, Pirlo avait évolué de 2011 à 2015 sous le maillot des 'Bianconeri', remportant quatre championnats et une coupe d'Italie. Après une saison difficile, marquée par la fin de sa domination en Italie, la Juventus. a entamé une révolution. Mercredi, le départ du directeur sportif Fabio Paratici avait été annoncé.