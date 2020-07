Andre Schürrle, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, a annoncé vendredi dans le journal Der Spiegel qu'il mettait un terme à sa carrière à 29 ans. Mercredi, le Borussia Dortmund avait déjà annoncé qu'il avait rompu son contrat qui courait jusqu'en 2021.

"J'ai longtemps réfléchi avant de prendre cette décision", a expliqué Schürrle qui se sentait souvent seul dans le monde du football. "Surtout lorsque l'on n'arrive pas à enchaîner les succès. Vous devez toujours jouer un rôle bien précis pour survivre dans ce monde."

L'ancien international n'avait plus d'avenir à Dortmund, le club d'Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Transféré en 2016 en provenance de Wolfsburg, il n'avait jamais convaincu et avait été prêté à Fulham (2018-2019) et au Spartak Moscou (2019-2020). Le club russe avait décidé de ne pas lever l'option d'achat incluse dans le prêt. Formé à Mayence, Schürrle avait également joué à Leverkusen (2011-2013) et Chelsea (2013-2015).

Champion du monde 2014 avec l'Allemagne, il avait notamment inscrit un doublé lors de la mythique demi-finale remportée 1-7 face au Brésil. Sa dernière sélection avec la Mannschaft remonte au 22 mars 2017.

