Le retour du Camerounais, titulaire avant cette suspension, fera du bien au club ajacide privé de Maarten Stekelenburg jusqu'à la fin de la saison. La suspension prendra officiellement fin le 4 novembre pour les compétitions.

L'Ajax Amsterdam a réintégré le gardien André Onana dans son noyau A. Le Camerounais avait pu reprendre l'entraînement début septembre après une suspension pour dopage, mais il l'avait fait au sein de Jong Ajax car il ne veut pas prolonger son contrat, qui arrive à échéance. Maarten Stekelenburg se trouvant sur le carreau jusqu'au terme de la saison en raison d'une grave blessure, la direction du club a décidé de rappeler Onana dans le noyau de l'entraîneur Erik ten Hag.

"Personne n'est satisfait de la situation créée par la suspension", a expliqué Ten Hag. "Mais nous ne devons pas être naïfs. André est un gardien fantastique, qui compte beaucoup pour l'Ajax, et il est en forme. Depuis septembre, il peut à nouveau s'entraîner, et il le fait avec beaucoup d'application.

"Pour l'Ajax, c'est important de disposer d'une large et bonne sélection, au sein de laquelle il y a de la place pour André. Donc à partir de maintenant, il s'entraînera à nouveau avec l'équipe A." En ce qui concerne les compétitions, la suspension d'Onana court jusqu'au 4 novembre.

