Anderlecht va bénéficier des services du milieu de terrain ghanéen Majeed Ashimeru qui évoluait au Red Bull Salzbourg, en Autriche. Il a été prêté avec une option d'achat, a confirmé Anderlecht mercredi.

Ashimeru est un milieu de terrain central de 1m79 qui a joué en Autriche ces dernières années. Il est devenu champion avec Salzbourg et atteint les seizièmes de finale de l'Europa League. Cette saison, il a réalisé cinq passes décisives en treize matchs.

"Majeed est un jeune milieu de terrain polyvalent avec beaucoup de verticalité dans son jeu", a déclaré Peter Verbeke, directeur sportif du RSC Anderlecht. "Il a été formé dans la philosophie de Red Bull. Son profil correspond donc parfaitement à nos attentes de nos joueurs. Majeed a en plus une bonne accélération et aime s'infiltrer."

"Ce qui est important c'est que Majeed veut vraiment rejoindre Anderlecht et qu'une option d'achat intéressante a été négociée. Cela nous offre des perspectives pour une collaboration pour plusieurs saisons", a souligné Verbeke.

"J'ai hâte de commencer", dit Ashimeru dans un message aux fans d'Anderlecht. "J'espère apporter une bonne intensité mais aussi des buts et des passes décisives. J'espère que nous aurons encore une bonne saison et que nous passerons un bon moment".

Ashimeru est un milieu de terrain central de 1m79 qui a joué en Autriche ces dernières années. Il est devenu champion avec Salzbourg et atteint les seizièmes de finale de l'Europa League. Cette saison, il a réalisé cinq passes décisives en treize matchs. "Majeed est un jeune milieu de terrain polyvalent avec beaucoup de verticalité dans son jeu", a déclaré Peter Verbeke, directeur sportif du RSC Anderlecht. "Il a été formé dans la philosophie de Red Bull. Son profil correspond donc parfaitement à nos attentes de nos joueurs. Majeed a en plus une bonne accélération et aime s'infiltrer." "Ce qui est important c'est que Majeed veut vraiment rejoindre Anderlecht et qu'une option d'achat intéressante a été négociée. Cela nous offre des perspectives pour une collaboration pour plusieurs saisons", a souligné Verbeke. "J'ai hâte de commencer", dit Ashimeru dans un message aux fans d'Anderlecht. "J'espère apporter une bonne intensité mais aussi des buts et des passes décisives. J'espère que nous aurons encore une bonne saison et que nous passerons un bon moment".