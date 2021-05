City devrait vendre Lukas Nmecha durant l'été puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat là-bas et n'y a pas d'avenir.

Il se plaît à Anderlecht, mais conditionnerait une prolongation de son séjour à une participation à la prochaine Ligue des Champions.

On entend que la direction pourrait sortir le chéquier (merci l'augmentation récente de capital) et allonger huit, voire dix millions.

Le problème est que des équipes anglaises et allemandes (il a eu du mal à choisir sa nationalité footballistique, il pourrait bientôt avoir du mal à choisir entre son pays natal et sa patrie d'adoption) se mettent sur le coup. Dans ce cas-là, l'enveloppe préparée par Anderlecht ne serait probablement plus suffisante.

