"Avoir l'opportunité d'être au PSG, ce n'est pas donné à tout le monde donc je me sens très chanceux", a confié la nouvelle recrue parisienne Ander Herrera dans un entretien à l'AFP, juste avant la reprise du club français lundi.

Ravi de rejoindre un club où jouent "quelques uns des potentiels prochains Ballon d'Or", l'ex-milieu de Manchester United, qui se présente comme "un joueur d'équipe", estime que Paris doit "continuer à être l'équipe la plus forte en France" afin de "se battre pour le titre en Ligue des champions."

Q: Pourquoi avoir choisi le Paris SG ?

R: "Quand un club avec un grand projet, en croissance constante, installé qui plus est dans l'une des plus belle villes du monde, vient à vous, ce n'est pas très difficile de prendre une décision. Quand vous quittez un grand club comme Manchester United, les seuls endroits où vous pouvez aller sont ceux comme Paris: le plus grand club français, qui compte en son sein quelques uns des meilleurs joueurs du monde. Avoir l'opportunité d'être au PSG, ce n'est pas donné à tout le monde donc je me sens très chanceux."

Q: Que vous a dit Leonardo sur le nouveau projet ?

R: "J'ai parlé avec lui. Je pense que nous partageons la même vision du football, des objectifs, et de ce que ce club doit être. Il sait ce que je peux apporter: je suis un joueur d'équipe, qui donne toujours tout pour le club et ses coéquipiers. Si tu veux atteindre tous les objectifs que tu as en début de saison, la seule manière d'y parvenir est de s'appuyer sur un noyau fort partageant la même vision."

Q: Quels sont justement vos objectifs à Paris ?

R: "Je n'aime pas me fixer des objectifs à long terme, mais davantage au jour le jour. Commençons d'abord par remporter le Trophée des champions (le 3 août) en Chine, et jouer de la meilleure manière possible. Pareil pour le match d'après et ainsi de suite."

Q: La Ligue des champions restera toutefois le juge de paix. Êtes-vous confiant pour enfin réussir cette année ?

R: "Vous savez, en Europe il y a 8-10 clubs qui veulent la remporter: la Juventus, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Munich... Mais un seul peut le faire. Je pense qu'il faut continuer à être l'équipe la plus forte en France. L'an dernier, nous avons remporté le championnat et joué de manière incroyable mais nous n'avons pas gagné les deux coupes. Le prochain défi sera avant tout de remporter tous les titres en France et, bien sûr, essayer de se battre pour le titre en C1."

Q: Vous étiez à Manchester, qui a éliminé Paris en huitièmes: quelles faiblesses à corriger aviez-vous relevé dans cette équipe ?

R: "A l'époque, Paris ne pouvait pas jouer avec Neymar et Cavani (blessés, NDLR). Nous avions plusieurs options (pour en profiter) mais ils nous ont battus à domicile (2-0) en jouant de manière extraordinaire. Aujourd'hui, je ne veux pas reparler du passé. Je sais que les capacités de cette équipe sont immenses, et ce à chaque poste."

Q: "Immenses" à quel point ?

R: "Je pense que nous avons dans l'équipe quelques uns des potentiels prochains Ballon d'Or. Je veux apprendre à leur côté, que ce soit Thiago Silva, Marquinhos, et bien sûr Neymar, et Kylian Mbappé. J'ai déjà joué avec Angel Di Maria, je connais ses qualités. Il y a aussi Marco Verratti, l'un de mes joueurs préférés... Nous avons des joueurs incroyables ! Je serai aussi là pour les aider à s'améliorer, et faire d'eux de meilleurs joueurs."

Q: Que pensez-vous pouvoir apporter d'autre ?

R: "Je suis impatient d'être en face de Thomas (Tuchel) pour apporter mon énergie, ma passion, mon professionnalisme (...) Je ne peux promettre des buts ou des titres, mais si vous être pro, si vous respectez votre club, vos coéquipiers, vos adversaires et vos supporters, tout viendra naturellement."

Q: Le milieu de terrain a beaucoup souffert l'an dernier. Êtes-vous le remède ?

R: "Je ne dirais pas que je suis la solution. Je ne suis qu'une part de l'équipe qui va aider, qu'importe la manière dont l'entraîneur voudra m'utiliser. J'ai joué à plusieurs postes à Manchester: milieu offensif, relayeur, sentinelle, et même défenseur sous Mourinho ! Je peux aider à la récupération, être le premier joueur à défendre quand l'équipe a besoin de réagir et de presser."

Propos recueillis par Yassine KHIRI.