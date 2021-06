L'Italien Carlo Ancelotti va succéder au Français Zinédine Zidane comme entraîneur du Real Madrid, annonce mardi le journal sportif Marca, généralement bien informé au sujet du Real.

L'arrivée d'Ancelotti, 61 ans, qui est encore sous contrat avec Everton jusqu'en juin 2024, serait annoncée dans les prochaines heures.

Ancelotti a déjà entraîné le Real de 2013 à 2015, avec pas mal de succès. Il succède à José Mourinho. Grâce à lui, le Real enrichit son palmarès d'une 10e Ligue des Champions (face à l'Atletico) , de la Coupe du Roi (contre Barcelone) et de une 3e place en Liga en 2013-2014; de la super Coupe de l'UEFA (face à Séville), de la Coupe du monde des clubs et d'une 2e place en championnat en 2014-2015.

Il a ensuite dirigé le Bayern (juillet 2016 à septembre 2017), puis Naples (juillet 2018 au 10 décembre 2019). Il a pris en charge Everton le 22 décembre 2019.

Auparavant, l'ancien joueur international italien avait successivement eu sous sa direction Reggiana, Parme, le Juventus, l'AC Milan, Chelsea et le PSG.

