Le milieu de terrain de Lille va donc découvrir la Premier League. Il s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Toffees.

Amadou Onana a quitté mardi Lille en Française pour rejoindre la Premier League anglaise et Everton avec qui il a signé un contrat jusqu'en juin 2027. "Everton est un des plus grands clubs d'Angleterre", a réagi le Diable Rouge, cité dans le communiqué.

✍️ | Amadou Onana has signed from LOSC Lille for an undisclosed fee, agreeing a five-year contract until the end of June 2027. — Everton (@Everton) August 9, 2022

"C'est un sentiment immense de rejoindre Everton. Je sais que c'est un grand club, un des plus grands clubs d'Angleterre et je veux en faire partie pendant plusieurs années. Tout le monde m'a montré à quel point ils me voulaient. Le coach et le directeur sportif ont de l'ambition et cela correspond à mon caractère."

Pressenti à West Ham, Onana a finalement opté pour Everton, entraîné par l'ancien international anglais Frank Lampard.

Boss 🤝 Player 🤝 DoF — Everton (@Everton) August 9, 2022

"L'entraîneur a joué un rôle dans mon choix. Il a joué au plus haut niveau, remporté de nombreux trophées et a aussi joué comme milieu de terrain. Cela signifie beaucoup qu'il s'intéresse à moi et je pense qu'il peut m'apprendre beaucoup de choses", a ajouté le Bruxellois.

Passé par Chelsea et Manchester City, Lampard a loué les qualités du Diable Rouge. "Amadou est un joueur que nous voulions vraiment faire venir à Everton. Il possède de nombreuses qualités pour nous aider à renforcer notre milieu de terrain et, à seulement 20 ans, il a un énorme potentiel pour devenir encore meilleur. Je lui ai expliqué pourquoi Everton était le bon club pour lui et nous avons hâte de voir ce qu'il peut apporter à l'équipe", a précisé l'entraîneur des Toffees.

