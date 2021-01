Romelu Lukaku (Inter Milan) manquera la demi-finale aller de la Coupe d'Italie le 2 février contre la Juventus à Milan pour avoir écopé d'un deuxième carton jaune dans la compétition mardi contre l'AC Milan en quarts de finale. La Serie A, le championnat italien de football, l'a communiqué vendredi.

Lukaku avait hérité d'un carton jaune après une altercation avec Zlatan Ibrahimovic mardi en Coupe d'Italie. Le Suédois avait également été averti avant d'être exclu en seconde période et sera suspendu pour le premier match de Coupe d'Italie de la saison 2021-2022.

L'altercation entre Lukaku et Ibrahimovic a débuté après une faute de Romagnoli sur le Diable Rouge en fin de première période. Les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête. Grâce aux micros, on pouvait ensuite entendre Lukaku accuser Ibrahimovic d'avoir insulté sa maman et le Diable Rouge a répondu en insultant Ibrahimovic et sa femme.

Vendredi, le quotidien La Gazzetta dello Sport a rapporté que la fédération italienne de football (FIGC) pourrait également sanctionner les deux joueurs pour cette altercation. Le parquet fédéral de la FIGC va étudier le rapport de l'arbitre et pourrait utiliser les images télévisées si nécessaire.

L'autre affiche des demies de la Coupe d'Italie opposera Naples à l'Atalanta. Les matches retour sont prévus les 9 et 10 février, respectivement à Turin et Bergame.

Lukaku avait hérité d'un carton jaune après une altercation avec Zlatan Ibrahimovic mardi en Coupe d'Italie. Le Suédois avait également été averti avant d'être exclu en seconde période et sera suspendu pour le premier match de Coupe d'Italie de la saison 2021-2022. L'altercation entre Lukaku et Ibrahimovic a débuté après une faute de Romagnoli sur le Diable Rouge en fin de première période. Les deux joueurs se sont retrouvés tête contre tête. Grâce aux micros, on pouvait ensuite entendre Lukaku accuser Ibrahimovic d'avoir insulté sa maman et le Diable Rouge a répondu en insultant Ibrahimovic et sa femme. Vendredi, le quotidien La Gazzetta dello Sport a rapporté que la fédération italienne de football (FIGC) pourrait également sanctionner les deux joueurs pour cette altercation. Le parquet fédéral de la FIGC va étudier le rapport de l'arbitre et pourrait utiliser les images télévisées si nécessaire. L'autre affiche des demies de la Coupe d'Italie opposera Naples à l'Atalanta. Les matches retour sont prévus les 9 et 10 février, respectivement à Turin et Bergame.