Ronaldo a inscrit ses 108e et 109e buts en sélection mercredi contre la France à l'Euro

Ali Daei a félicité Cristiano Ronaldo, qui a égalé mercredi le record du monde de buts en sélection établi par l'Iranien au tournant des années 2000.

Ronaldo a inscrit ses 108e et 109e buts en sélection mercredi contre la France à l'Euro. Le Portugais égale ainsi le record d'Ali Daei, qui avait marqué 109 buts pour l'Iran entre 1993 et 2006. "Félicitations à Cristiano qui est maintenant à un but de battre le record international de buts pour les hommes", indique Ali Daei sur Instagram. "Je suis honoré que cet exploit remarquable appartienne à Ronaldo - grand champion de football et humaniste attentionné qui inspire et influence des vies dans le monde entier. Vamos ! ", ajoute l'ancien international iranien. Cristiano Ronaldo et le Portugal affronteront la Belgique dimanche à Séville en 8e de finale de l'Euro.

