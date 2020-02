Sebastiaan Bornauw (29e, 1-0) a inscrit le premier but lors de la victoire de Cologne contre Fribourg dimanche à l'occasion de la 20e journée du championnat d'Allemagne de football (4-0). Jhon Cordoba (55e, 2-0), Ehizibue (90e+1) et Jakobs (90e+2) ont permis aux visités de prendre un peu d'air en bas de championnat: ils sont 14e avec 23 points, 6 de plus que Brême 16e et barragiste. Fribourg (29) occupe la 8e position.

Bornauw a ouvert le score sur les suites d'un corner. Le défenseur était le premier à la récupération après un tir de Czichos repoussé par le gardien Schwolow. Bornauw porte ainsi son compteur à 4 buts en Bundesliga.

FRANCE

Trois jours après avoir été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe par Lyon, Nice l'a battu en championnat (2-1), dimanche lors de la 22e journée. C'est la première défaite des Gones en 2020. La rencontre a été tendue et les deux équipes ont évolué à dix en deuxième période: le Lyonnais Fernando Marcal (22e) et le Niçois Adam Ounas (45e+5) ont été exclus. Kasper Dolberg s'est offert un doublé (33e, 64e) alors que Karl Toko-Ekambi a encore marqué (45e, 1-1). Au classement, Nice grimpe au huitième rang, à égalité de points (32) avec son adversaire du jour, sixième. Jason Denayer a joué tout le match avec Lyon.

ITALIE

Alexis Saelemaekers a fait ses débuts dans le Calcio en montant au jeu (77e) lors du duel entre l'AC Milan et l'Hellas Vérone (1-1), comptant pour la 22e journée. Davide Faraoni (13e, 0-1) a inscrit le premier but et Milan a répliqué par Hakan Calhanoglu (29e, 1-1). Vérone a terminé à dix suite à l'exclusions de l'ex-Brugeois du Club Sofyan Amrabat (68e). Au classement, les deux clubs font du surplace: Milan 8e (32 points) et Vérone 9e (30).

⏱ 77'

Second change for us: our new signing is on / Debutto in rossonero per Saelemaekers



⬆ Saelemaekers

⬇ Calabria#MilanVerona 1-1 #SempreMilan pic.twitter.com/S2G8dA0W5A — AC Milan (@acmilan) February 2, 2020

Timothy Castagne est resté sur le banc de l'Atalanta contre Genoa (2-2). Rafael Toloi a ouvert la marque pour l'équipe de Bergame (13e, 1-0) mais Domenico Criscito sur penalty (19e, 1-1) et Antonio Sanabria (33e, 2-1) ont relancé les Génois. Lorsque Josip Ilicic a remis les deux équipes à égalité (35e, 2-2), le score était acquis bien que le Génois Valon Behrami ait été exclu (82e, 2 jaunes). Après cette 22e journée, l'Atalanta conserve sa quatrième place (39 points) et Genoa la 18e (16 points).

Silvio Proto et Jordan Lukaku ont assisté du banc au carton de la Lazio face à la Spal (5-1). En première période, Ciro Immobile (3e, 29e) et Felipe Caicedo (16e, 38e) se sont payé un doublé. Monté au jeu à la place de Caicedo (48e), Bobby Adekanye (58e, 5-0) a encore assommé un peu plus les visités, qui ont réduit le retard par Simone Missiroli (65e, 5-1). Au classement, la Lazio (49 points) prend la deuxième place en attendant le résultat de l'Inter Milan (48 points) en soirée à Udine. Immobile reste premier du classement des buteurs (25 goals) devant Ronaldo (19).

PAYS-BAS

Willem II, qui alterne les bonnes et les mauvaises prestations, a pris le meilleur de justesse sur Heracles grâce à un but de Sebastian Dolmen (26e, 1-0). Trésor Ndayishimiye est sorti tout en fin de match chez les visités (90e+3) et Cyriel Dessers, qui n'a pas marqué lors de ses trois derniers matches, a joué toute la rencontre avec le club d'Almelo. Sittard, avec Jacky Donkor et Adnan Ugur sur le banc, a battu Heerenveen (2-1). Après 21 journées, Willem II (40 points) est 4e, Heerenveen (28) 9e, Heracles (26) 10e et Sittard (23) 13e.

