Alexia Putellas a remporté le Ballon d'Or féminin, récompensant la meilleure joueuse de l'année et remis par le magazine français France Football lundi à Paris. L'Espagnole succède à l'Américaine Megan Rapinoe. La joueuse du FC Barcelone a devancé son équipière l'Espagnole Jennfier Hermoso et l'Australienne Samantha Kerr (Chelsea).

Putellas, 27 ans, a remporté la Ligue des Champions féminine la saison dernière avec le club catalan qui avait aussi décroché le championnat et la Coupe d'Espagne. L'attaquante avait inscrit 18 buts en 31 rencontres en championnat la saison dernière et deux buts en neuf matches de Ligue des Champions.

Le Ballon d'Or féminin est remis depuis 2018. La Norvégienne Ada Hergerberg avait été la première lauréate avant que l'Américaine Megan Rapinoe ne lui succède au palmarès. En 2020, aucun trophée n'avait été remis à cause de la pandémie de coronavirus.

