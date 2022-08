Le nom de la gagnante sera annoncé à Istanbul le 25 août durant une cérémonie qui s'occupera également du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions.

L'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone), l'Anglaise Beth Mead (Arsenal) et l'Allemande Lena Oberdorf (Wolfsburg) sont les trois nommées au prix de Joueuse de l'année de l'UEFA, a annoncé mercredi la confédération européenne de football.

Le nom de la gagnante sera annoncé à Istanbul le 25 août durant une cérémonie qui s'occupera également du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. Pour aboutir à un top 3, un groupe de travail technique de l'UEFA a d'abord établi une liste de 22 joueuses. Ensuite, il revenait aux entraîneuses et à une poignée de journalistes d'attribuer des points pour aboutir à un top 3.

L'année dernière, Putellas a remporté le trophée et aurait été la grande favorite si elle ne s'était pas blessée avant l'Euro. Beth Mead a elle brillé lors du tournoi continental en menant l'Angleterre au titre à domicile. L'attaquante d'Arsenal a terminé meilleure buteuse de cet Euro.

Lena Oberdof, quant à elle, a perdu la finale de ce championnat, mais a cependant réalisé un tournoi d'exception où elle a dirigé le milieu de terrain allemand.

Pour les coachs, les nominées sont la Néerlandaise Sarina Wiegman, sacrée avec l'Angleterre, l'entraîneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg et la Française Sonia Bompastor qui entraîne Lyon, lauréat de la Ligue des Champions.

Dans la catégorie masculine, les Diables Rouges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) font partie des trois nommés au titre de Joueur de l'année de l'UEFA. L'attaquant français Karim Benzema (Real Madrid) complète la sélection.

L'Espagnole Alexia Putellas (FC Barcelone), l'Anglaise Beth Mead (Arsenal) et l'Allemande Lena Oberdorf (Wolfsburg) sont les trois nommées au prix de Joueuse de l'année de l'UEFA, a annoncé mercredi la confédération européenne de football. Le nom de la gagnante sera annoncé à Istanbul le 25 août durant une cérémonie qui s'occupera également du tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. Pour aboutir à un top 3, un groupe de travail technique de l'UEFA a d'abord établi une liste de 22 joueuses. Ensuite, il revenait aux entraîneuses et à une poignée de journalistes d'attribuer des points pour aboutir à un top 3. L'année dernière, Putellas a remporté le trophée et aurait été la grande favorite si elle ne s'était pas blessée avant l'Euro. Beth Mead a elle brillé lors du tournoi continental en menant l'Angleterre au titre à domicile. L'attaquante d'Arsenal a terminé meilleure buteuse de cet Euro. Lena Oberdof, quant à elle, a perdu la finale de ce championnat, mais a cependant réalisé un tournoi d'exception où elle a dirigé le milieu de terrain allemand. Pour les coachs, les nominées sont la Néerlandaise Sarina Wiegman, sacrée avec l'Angleterre, l'entraîneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg et la Française Sonia Bompastor qui entraîne Lyon, lauréat de la Ligue des Champions. Dans la catégorie masculine, les Diables Rouges Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) font partie des trois nommés au titre de Joueur de l'année de l'UEFA. L'attaquant français Karim Benzema (Real Madrid) complète la sélection.