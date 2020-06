Le gardien Alexander Nübel a signé un contrat de cinq ans avec le Bayern Munich après avoir passé les tests médicaux d'usage, a annoncé le champion d'Allemagne mardi.

Libre depuis ce mardi et la fin de son contrat avec Schalke, Nübel, 23 ans, arrive gratuitement. Le Bayern avait déjà annoncé son recrutement pour la saison 2020/2021 dès le mois de janvier.

Nübel se profile ainsi comme le successeur de Manuel Neuer, arrivé lui aussi de Schalke en 2011. Le capitaine des Bavarois, 34 ans, a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023. Les deux gardiens seront donc en concurrence dans un premier temps, à moins que Nübel ne soit prêté.

"Mes premières impressions sont très, très bonnes", a déclaré Nübel dans une vidéo publiée par le Bayern. "Mon objectif est de m'améliorer constamment et de célébrer de nombreux succès avec le Bayern."

"Nous heureux qu'Alexander soit avec nous à présent", a ajouté Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern. "Il a décidé de rejoindre le Bayern et nous sommes certains que nous apprécierons l'avoir comme joueur. Alexander Nübel est l'un des gardiens les plus talentueux, il continuera à s'améliorer au Bayern et progressera bien. Il recevra toute forme possible de soutien de notre part."

Nübel avait rejoint Schalke en 2015. Il a défendu les buts des 'Königsblauen' à 53 reprises.

Libre depuis ce mardi et la fin de son contrat avec Schalke, Nübel, 23 ans, arrive gratuitement. Le Bayern avait déjà annoncé son recrutement pour la saison 2020/2021 dès le mois de janvier. Nübel se profile ainsi comme le successeur de Manuel Neuer, arrivé lui aussi de Schalke en 2011. Le capitaine des Bavarois, 34 ans, a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2023. Les deux gardiens seront donc en concurrence dans un premier temps, à moins que Nübel ne soit prêté. "Mes premières impressions sont très, très bonnes", a déclaré Nübel dans une vidéo publiée par le Bayern. "Mon objectif est de m'améliorer constamment et de célébrer de nombreux succès avec le Bayern." "Nous heureux qu'Alexander soit avec nous à présent", a ajouté Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern. "Il a décidé de rejoindre le Bayern et nous sommes certains que nous apprécierons l'avoir comme joueur. Alexander Nübel est l'un des gardiens les plus talentueux, il continuera à s'améliorer au Bayern et progressera bien. Il recevra toute forme possible de soutien de notre part." Nübel avait rejoint Schalke en 2015. Il a défendu les buts des 'Königsblauen' à 53 reprises.