L'ancien joueur d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic (Fulham) a été récompensé du trophée de Joueur de l'Année en Championship, la D2 anglaise.

Mitrovic, 27 ans, a inscrit 41 buts en autant de rencontres cette saison, permettant à Fulham de retrouver la Premier League la saison prochaine, un an après sa relégation. L'international serbe n'est plus qu'une longueur du record de buts en une saison dans le football anglais détenu par Guy Whittingham (42).

Mitrovic a joué pour Anderlecht entre 2013 et 2015 avant de rejoindre Newcastle. En janvier 2018, il a été prêté six mois à Fulham qui l'a ensuite acquis à titre définitif.

