Si Toby Alderweireld était content du résultat acquis mardi contre Chypre (6-1) et des dix victoires de rang de la Belgique dans son groupe qualificatif pour l'Euro, le défenseur central ne s'est pas enflammé pour autant. "Nous n'avons encore rien", a-t-il déclaré après la rencontre disputée au stade Roi Baudouin.

"Sur le papier, cela pouvait paraître facile mais ça ne l'est pas. Nous avons joué contre des adversaires compliqués et nous sommes parvenus à gagner nos dix rencontres. C'est un beau résultat et cela nous confère pas mal de confiance. Mais il faudra rester calme. Nous n'avons encore rien hormis la première place de notre groupe qualificatif, c'est tout", a ajouté le défenseur de Tottenham.

Toby Alderweireld a également réagi au limogeage de son entraîneur à Londres Mauricio Pochettino. "Nous avons vécu beaucoup de belles choses ensemble. Cela fait mal de voir un coach partir. Il va falloir réagir en équipe. Mais Tottenham est un grand club donc je pense qu'un très bon manager va nous rejoindre, en espérant que cela arrive rapidement", a-t-il ponctué. Mardi soir, Alderweireld a porté le brassard de capitaine des Diables à la suite des descentes d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne.

A ses côtés, Elias Cobbaut a fait ses débuts sous le maillot des Diables Rouges. "Jouer dans un tel stade aux côtés de ces joueurs, c'était un rêve pour moi. Et il est devenu réalité", a déclaré le gaucher du RSC Anderlecht.