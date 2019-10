Les Diables Rouges sont à 90 minutes d'une qualification pour la phase finale de l'Euro 2020. Une victoire face à la modeste équipe de Saint-Marin jeudi au stade Roi Baudouin et les Belges seront en effet certains d'être présents à l'Euro l'été prochain.

"Nous pouvons nous qualifier pour l'Euro et nous devons essayer de faire mieux que lors de notre match précédent à Saint-Marin (0-4 en septembre, ndlr)", a déclaré Toby Alderweireld devant la presse lundi à Tubize, où les troupes de Roberto Martinez ont entamé leur préparation en vue des rencontres contre Saint-Marin jeudi et au Kazakhstan trois jours plus tard. "Nous avons déjà montré une meilleure réaction contre l'Ecosse. Nous voulons offrir un beau match aux spectateurs et prendre les trois points. Tout le monde pense que ce sera très facile, mais il faut d'abord jouer le match".

Avant un long déplacement au Kasakhstan et... son terrain synthétique

Après le match contre Saint-Marin, ce sera un long voyage vers le Kazakhstan, pas le genre de déplacement dont les joueurs raffolent. En outre, le match à Astana sera joué sur gazon artificiel. "Avec les jeunes de l'Ajax, on jouait souvent sur du gazon synthétique, on s'habitue, même si ça remonte à quelques années", dit Toby Alederweireld. "Ce n'est pas idéal pour les muscles. Nous devrons faire de notre mieux. Je ne vais pas raconter d'histoires: c'est un vol de six heures et en tant que footballeur, on n'aime pas cela".

Les Diables pour se changer les idées

Toby Alderbweireld n'a pas tenu à s'exprimer sur le malaise à Tottenham, qui a encaissé 25 buts en 11 matches, dont 7 la semaine dernière face au Bayern. Le contraste avec les Diables est énorme, l'équipe nationale n'ayant encaissé qu'un seul but en six matches de qualifications, il y a plus de six mois face aux Russes. "C'est une période difficile pour le club", dit le défenseur des Spurs. "C'est peut-être le bon moment pour venir ici et se changer les idées. Il va falloir retrouver des bonnes sensations le plus vite possible. Il y encore quelques mois, on jouait la finale de la Ligue des champions, tout peut changer très vite dans le football. Il est important de signer deux bonnes prestations et de revenir avec un bon sentiment au club. Nous avons aussi un bon groupe chez les Spurs, mais c'est agréable de revenir en équipe nationale, de revoir les Diables et de parler d'autre chose".