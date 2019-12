Toby Alderweireld a prolongé son contrat avec Tottenham jusqu'en 2023. "Je ne pourrais pas me sentir mieux ailleurs, Tottenham est ma maison", a déclaré le Diable Rouge sur le site de son club, vendredi.

"Je suis très heureux", a expliqué le défenseur. "Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens. Je vis un rêve. Tottenham est ma maison. Je ne pourrais pas me sentir mieux ailleurs. Je suis honoré de rester. J'ai depuis le début une bonne relation avec les supporters et tout le club. Je ne me voyais pas jouer pour une autre équipe. Je suis amoureux de ce club et je pense que cet amour va dans les deux sens."

"Un groupe d'amis"

Alderweireld s'est penché sur l'avenir sportif des 'Spurs', désormais entraînés par José Mourinho. "Cela a l'air très bien. Nous vivons le début de quelque chose de grand. Nous voulons continuer à grandir avec toute l'équipe. Je pense que les fans voient que nous avons un groupe fantastique de joueurs, un groupe d'amis qui plus est. Nous travaillons l'un pour l'autre et voulons livrer de grandes prestations. L'objectif est d'atteindre chaque année la Ligue des Champions. La saison passée, nous avons montré que nous pouvons battre tout le monde. Nous voulons aller en finale encore une fois."