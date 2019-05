Ajax: les héritiers de Cruijff

" Les gamins de l'Ajax donnent une leçon de footbal " : les superlatifs sont de mise lorsqu'on décrit le jeu du club amstellodamois. Pourtant, il y a un an et demi à peine, les Ajacides naviguaient encore en pleine tempête et l'entraîneur Erik ten Hag était ouvertement critiqué.

Donny van de Beek est sur le point de crucifier Hugo Lloris lors du match aller de la demi-finale de la LC entre Tottenham et l'Ajax. © belgaimage