Adnan Januzaj souffre toujours du genou

"Compte tenu de la persistance de la gêne, un traitement par infiltrations locales et intra-articulaires a été entamé". Selon les médias espagnols, le Diable Rouge devrait être absent encore quatre à six semaines.

Januzaj, 23 ans, a subi un coup sur son genou durant un entraînement avant le 8e de finale contre le Japon. La blessure ne semblait pas trop sérieuse, mais Januzaj n'est plus monté sur le terrain durant le tournoi. Quelques jours plus tôt, il avait inscrit un magnifique but contre l'Angleterre.

L'ailier n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison.