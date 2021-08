1.703 personnes, désormais âgées de 40 ans, seraient concernés. Vendredi, le club "xeneize" a présenté son nouveau maillot officiel inspiré de celui porté par les champions en 1981 où, à 21 ans, brillait le jeune Diego Armando Maradona, avant son transfert à Barcelone en juin 1982.

#HistoriaXeneize | Un 15 de agosto como hoy, hace 40 años, Boca igualaba 1-1 con Racing en la Bombonera y se consagraba campeón del Metropolitano 81 de la mano de Diego Maradona. Eterno. 🏆💙💛💙 pic.twitter.com/8iYbZTts1G — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 15, 2021

L'équipementier sportif Adidas a annoncé lundi s'être lancé à la recherche des "Diego Armando" nés en 1981 en Argentine afin de leur offrir le nouveau maillot de Boca Juniors, club avec lequel Maradona a remporté cette année-là le titre de champion national. Selon un communiqué d'Adidas, l'équipementier du célèbre club de Buenos Aires, 1.703 enfants nés en 1981 se prénomment "Diego Armando", plus que toute autre année. Vendredi, le club "xeneize" a présenté son nouveau maillot officiel inspiré de celui porté par les champions en 1981 où, à 21 ans, brillait le jeune Diego Armando Maradona, avant son transfert à Barcelone en juin 1982 et deux ans plus tard à Naples où il est devenu l'icône du club du sud de l'Italie. En 1995, Maradona est revenu jouer pour Boca jusqu'à la fin de sa carrière en 1997. Le capitaine de l'équipe nationale argentine championne du monde 1986, qui possédait une loge privée dans le légendaire stade de "La Bombonera", est décédé le 25 novembre 2020 d'une crise cardiaque à l'âge de 60 ans. (