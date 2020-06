Manchester City et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le transfert de l'ailier international allemand Leroy Sané, qui signerait pour cinq ans, annoncent plusieurs médias britanniques et allemands.

Le flou règne en revanche sur le montant du transfert, la fourchette allant de 41 millions de livres (45 M EUR) selon The Guardian à 54,8 M GBP (60 M EUR) selon Sky Sports. La BBC, généralement bien informée, parle elle de 44,7 M GBP (49 M EUR) pouvant être portés à 54,8 M GBP avec des bonus. Le quotidien allemand Bild confirme lui aussi l'accord, citant l'entourage de l'entraîneur du club mancunien, Pep Guardiola, précisant que le montant du transfert serait "d'un peu moins de 50 millions d'euros". Soit deux fois moins que les 100 millions d'euros, voire 120 millions d'euros, évoqués il y a un an lors de la première tentative des Munichois de recruter l'attaquant, finalement avortée après une blessure de Leroy Sané.

Le magazine sportif Kicker est plus prudent de son côté sur la finalisation du transfert, indiquant que le contrat n'est pas encore signé, mais indique que l'issue "est proche". Il mentionne la même somme que Bild pour le montant, entre 40 et 50 millions d'euros.

Le joueur de 24 ans, grand espoir du football allemand, a connu une saison quasiment blanche en Angleterre. Grièvement blessé à un genou lors du Community Shield en août, Sané a disputé ses 11 premières minutes de la saison en Premier League contre Burnley il y a huit jours, pour la 31e journée.

La crise économique liée au Covid-19 est ensuite passée par là et a forcé la main des Citizens. D'autant plus que City, qui a besoin de rentrées d'argent pour se conformer aux exigences du fair-play financier de l'UEFA, avait aussi le couteau sous la gorge: faute d'accord cette année, Sané arriverait en fin de contrat en juin 2021 et pourrait alors partir sans aucune indemnité.

"Leroy a refusé la prolongation de son contrat. Tout le monde sait ce que c'est: si à la fin de la saison deux clubs se mettent d'accord, il pourra partir", avait admis Pep Guardiola. Selon Bild, pour partir au Bayern, Sane aurait accepté de revoir ses ambitions salariales à la baisse en raison de l'impact de l'épidémie, et ce à "nettement moins" que les 20 millions d'euros de salaire annuel qui avaient été mentionnés dans le passé.

