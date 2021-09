Kylian Mbappé qui a quitté le rassemblement de l'équipe de France après le premier match en raison d'une blessure au mollet devrait en revanche être disponible contre Clermont.

Le Paris Saint-Germain, qui se déplacera sur le terrain du Club de Bruges mercredi prochain lors de la première journée de Ligue des Champions, est privé de ses internationaux sud-américains de retour des qualifications à la Coupe du monde, Leo Messi et Neymar en tête, pour le match contre Clermont, samedi, a annoncé l'entraîneur Mauricio Pochettino.

Le buteur Kylian Mbappé, touché à un mollet avec l'équipe de France, a lui repris l'entraînement et sera peut-être disponible, selon "Poche". "Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Leo Messi, pour des raisons de sens commun, ne seront pas dans l'équipe demain", a prévenu vendredi le technicien argentin, en conférence de presse à la veille du match comptant pour la 5e journée de Ligue 1.

LE MOLLET D'MBAPPE VA MIEUX

Mbappé "s'est entraîné, il a récupéré de son problème physique en sélection, nous verrons demain s'il est disponible", a ajouté Pochettino. Le défenseur Presnel Kimpembe, qui a joué les trois matches de l'équipe de France, et l'attaquant argentin Mauro Icardi, de retour d'une blessure à l'épaule, se sont aussi entraînés vendredi.

"Espérons qu'ils seront disponibles demain", a seulement dit le coach. Le milieu italien Marco Verratti, lui, est forfait. "Il est toujours en soins pour son genou", selon un communiqué du PSG. "La reprise de la course est envisagée dans les 48h".

Le défenseur espagnol Sergio Ramos est à nouveau freiné par "une gêne au mollet" et "reprendra à partir de la semaine prochaine sa préparation individuelle sur le terrain", a précisé le club. Selon le journal français L'Equipe, il ne devrait vraisemblablement pas faire le déplacement dans la Venise du Nord la semaine prochaine. Enfin les latéraux Colin Dagba, Juan Bernat et Layvin Kurzawa, touchés à divers degrés, ne sont également pas disponibles.

