Le quadragénaire suédois, vainqueur du Scudetto avec l'AC Milan, ne devrait retrouver les terrains qu'en 2023. Sauf s'il décidait de finalement ranger les crampons.

Zlatan Ibrahimovic a été opéré du genou gauche et sera absent durant "sept à huit mois", a annoncé mercredi son club l'AC Milan, alors que l'attaquant suédois âgé de 40 ans n'a pas encore annoncé s'il arrêtait ou non le football.

"L'arthroscopie était programmée depuis quelques temps pour résoudre définitivement l'instabilité de l'articulation grâce à la reconstruction du ligament croisé antérieur, avec renforcement latéral et réparation du ménisque", a indiqué le club sacré dimanche champion d'Italie dans un communiqué.

L'intervention, menée mercredi à l'hôpital Jean-Mermoz de Lyon, "a parfaitement réussi", a précisé le club lombard en évoquant un "pronostic estimé à sept à huit mois".

Si "Ibra", revenu à l'AC Milan en janvier 2020, décidait de continuer sa carrière, cela signifierait qu'il ne retrouverait les terrains que début 2023. Le Suédois avait déjà été opéré du genou gauche en juin 2021, ce qui lui avait fait manquer l'Euro avec la Suède et avait perturbé son début de saison.

Il a également souffert des tendons d'Achille cette saison, manquant de nombreux matches. Ibrahimovic a laissé planer le doute dimanche soir sur son avenir, en soulignant que son choix "dépendait" de réponses qu'il attendait du point de vue physique. "J'ai beaucoup souffert pour ce trophée, c'est celui qui me donne le plus de satisfaction", avait-il souligné après la conquête du scudetto.

Invité à dire s'il avait disputé son dernier match, il avait répondu que "ça dépend(ait)": "D'abord je dois faire des choses pour être bien, cela dépend de ce qui va arriver dans les prochains jours", avait-il dit.

