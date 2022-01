Le Français qui était considéré comme le successeur de Neymar lors de son arrivée doit partir immédiatement alors que son contrat avec le club catalan se termine en juin prochain.

L'attaquant international français Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin au FC Barcelone et dans l'impasse concernant une possible prolongation, "doit partir immédiatement" du club catalan, a déclaré jeudi le directeur sportif du Barça Mateu Alemany, au bout d'un long bras de fer.

"Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement", a déclaré Mateu Alemany aux médias du club catalan. "Nous avons commencé les discussions vers le mois de juillet. Durant ces six, sept mois, nous avons discuté. Le Barça a proposé plusieurs offres, pour que le joueur puisse continuer avec nous. Ces offres ont été repoussées systématiquement par ses agents", a développé le dirigeant. "Nous espérons le transférer avant le 31 janvier", avant la clôture du mercato d'hiver, a-t-il assuré.

Par conséquent, le champion du monde 2018 n'a pas été retenu dans le groupe qui doit affronter Bilbao jeudi (21h30), en 8e de finale de la Coupe du Roi. Ousmane Dembélé est arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour environ 135 millions d'euros, devenant à l'époque la recrue la plus chère de l'histoire du club blaugrana, qui voyait en lui le successeur de Neymar.

L'attaquant international français Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin au FC Barcelone et dans l'impasse concernant une possible prolongation, "doit partir immédiatement" du club catalan, a déclaré jeudi le directeur sportif du Barça Mateu Alemany, au bout d'un long bras de fer. "Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement", a déclaré Mateu Alemany aux médias du club catalan. "Nous avons commencé les discussions vers le mois de juillet. Durant ces six, sept mois, nous avons discuté. Le Barça a proposé plusieurs offres, pour que le joueur puisse continuer avec nous. Ces offres ont été repoussées systématiquement par ses agents", a développé le dirigeant. "Nous espérons le transférer avant le 31 janvier", avant la clôture du mercato d'hiver, a-t-il assuré. Par conséquent, le champion du monde 2018 n'a pas été retenu dans le groupe qui doit affronter Bilbao jeudi (21h30), en 8e de finale de la Coupe du Roi. Ousmane Dembélé est arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour environ 135 millions d'euros, devenant à l'époque la recrue la plus chère de l'histoire du club blaugrana, qui voyait en lui le successeur de Neymar.