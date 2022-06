Plusieurs internationaux croates ont pris leur retraite après la Coupe du monde 2018, mais cela n'a pas vraiment rajeuni l'âge de l'équipe nationale. Le match de Nations League contre la France, ce lundi, l'a encore illustré.

Après la finale perdue de la Coupe du monde en 2018, Ivan Rakitic (désormais âgé de 34 ans), Mario Mandzukic (36 ans) et Danijel Subasic (37 ans), entre autres, ont fait leurs adieux à l'équipe nationale croate. Aujourd'hui, le sélectionneur Zlatko Dalic a constuit une équipe composée d'une colonne vertébrale de joueurs plus âgés, complétée par de jeunes footballeurs prometteurs.

Un gardien de but plus jeune

Si l'on regarde l'âge moyen de la sélection croate pour cette période internationale, l'on constate qu'elle n'a à peine diminué que d'un an depuis 2018. Dans le noyau actuel, neuf joueurs étaient déjà présents en Russie et ces hommes ont forcément pris quatre années de plus. Luka Modric, la star et le capitaine de l'équipe, est déjà âgé de 36 ans.

Un gardien à long terme a été trouvé

Entre les perches, le successeur de Danijel Subasic est désormais trouvé. Ces dernières années, la sélection au damier a testé plusieurs derniers remparts, dont l'ancien gantois Lovre Kalinic, qui n'ont jamais convaincu. C'est pourquoi Dalic a choisi Dominik Livakovic (27 ans), qui joue toujours dans son pays, au Dinamo Zagreb.

Une défense toujours en chantier

Au cours des dix derniers matches, Dalic a essayé différentes combinaisons en défense, optant parfois pour deux jeunes, parfois pour deux expérimentés, ou pour un mix des deux. Duje Caleta-Car (25), Josko Gvardiol (20), Domagoj Vida (33), Josip Juranovic (26), Dejan Lovren (32) et Borna Sosa (24) sont les six joueurs auxquels il a le plus souvent fait appel. On trouve donc deux trentenaires, complétés par des joueurs plus jeunes. Contre la France, ce lundi, en Ligue des Nations, Vida était aligné aux côtés d'un autre défenseur central: Martin Erlic, qui porte les couleurs de Spezia, un club italien.

Un milieu toujours dépendant de Brozovic et de Modric

La base du milieu de terrain est constituée de deux joueurs plus âgés avec Luka Modric et Marcelo Brozovic (29 ans, Inter). Dalic évolue souvent avec trois ou quatre milieux de terrain spécifiques et ensuite il aligne souvent les mêmes noms aux côtés de Modric et de Brozovic. C'est au sein du trio Mateo Kovacic (28 ans), Mario Pasalic (27 ans) et Nikola Vlasic (24 ans) que Dalic choisit celui ou ceux qui épauleront ses deux milieux indiscutables. Avant, c'était Ivan Rakitic qui complétait le milieu axial, mais il a pris sa retraite depuis lors. Contre la France, Dalic a aligné un entrejeu composé de trois joueurs: Modric, Brozovic et Kovacic.

Une attaque quasiment inchangée

L'attaque est probablement le secteur qui a connu le moins de modificiations depuis la Coupe du monde. Cela se ressent au niveau de sa moyenne d'âge puisqu'elle est la plus âgée de l'équipe. Les deux valeurs sûres, Ivan Perisic (33 ans) et Andrej Kramaric (30 ans) sont donc déjà trentenaires et leurs remplaçants, comme Ante Budimir qui était titulaire contre la France, le sont aussi.

Lorsque Dalic évolue avec trois attaquants, dont deux ailiers, ces derniers sont plus jeunes. Contre la France, Lovro Majer (24 ans) évoluait à droite et Josip Brekalo (23 ans) à gauche. Il y a aussi Mislav Orsic, l'un des grands talents du Dinamo Zagreb, mais celui-ci fêtera ses 30 ans à la fin du mois de décembre.

Après la finale perdue de la Coupe du monde en 2018, Ivan Rakitic (désormais âgé de 34 ans), Mario Mandzukic (36 ans) et Danijel Subasic (37 ans), entre autres, ont fait leurs adieux à l'équipe nationale croate. Aujourd'hui, le sélectionneur Zlatko Dalic a constuit une équipe composée d'une colonne vertébrale de joueurs plus âgés, complétée par de jeunes footballeurs prometteurs.Si l'on regarde l'âge moyen de la sélection croate pour cette période internationale, l'on constate qu'elle n'a à peine diminué que d'un an depuis 2018. Dans le noyau actuel, neuf joueurs étaient déjà présents en Russie et ces hommes ont forcément pris quatre années de plus. Luka Modric, la star et le capitaine de l'équipe, est déjà âgé de 36 ans.Entre les perches, le successeur de Danijel Subasic est désormais trouvé. Ces dernières années, la sélection au damier a testé plusieurs derniers remparts, dont l'ancien gantois Lovre Kalinic, qui n'ont jamais convaincu. C'est pourquoi Dalic a choisi Dominik Livakovic (27 ans), qui joue toujours dans son pays, au Dinamo Zagreb.Au cours des dix derniers matches, Dalic a essayé différentes combinaisons en défense, optant parfois pour deux jeunes, parfois pour deux expérimentés, ou pour un mix des deux. Duje Caleta-Car (25), Josko Gvardiol (20), Domagoj Vida (33), Josip Juranovic (26), Dejan Lovren (32) et Borna Sosa (24) sont les six joueurs auxquels il a le plus souvent fait appel. On trouve donc deux trentenaires, complétés par des joueurs plus jeunes. Contre la France, ce lundi, en Ligue des Nations, Vida était aligné aux côtés d'un autre défenseur central: Martin Erlic, qui porte les couleurs de Spezia, un club italien.La base du milieu de terrain est constituée de deux joueurs plus âgés avec Luka Modric et Marcelo Brozovic (29 ans, Inter). Dalic évolue souvent avec trois ou quatre milieux de terrain spécifiques et ensuite il aligne souvent les mêmes noms aux côtés de Modric et de Brozovic. C'est au sein du trio Mateo Kovacic (28 ans), Mario Pasalic (27 ans) et Nikola Vlasic (24 ans) que Dalic choisit celui ou ceux qui épauleront ses deux milieux indiscutables. Avant, c'était Ivan Rakitic qui complétait le milieu axial, mais il a pris sa retraite depuis lors. Contre la France, Dalic a aligné un entrejeu composé de trois joueurs: Modric, Brozovic et Kovacic.L'attaque est probablement le secteur qui a connu le moins de modificiations depuis la Coupe du monde. Cela se ressent au niveau de sa moyenne d'âge puisqu'elle est la plus âgée de l'équipe. Les deux valeurs sûres, Ivan Perisic (33 ans) et Andrej Kramaric (30 ans) sont donc déjà trentenaires et leurs remplaçants, comme Ante Budimir qui était titulaire contre la France, le sont aussi.Lorsque Dalic évolue avec trois attaquants, dont deux ailiers, ces derniers sont plus jeunes. Contre la France, Lovro Majer (24 ans) évoluait à droite et Josip Brekalo (23 ans) à gauche. Il y a aussi Mislav Orsic, l'un des grands talents du Dinamo Zagreb, mais celui-ci fêtera ses 30 ans à la fin du mois de décembre.