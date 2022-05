Le directeur sportif du club tchèque est l'ancien joueur d'Arsenal et du Borussia Dortmund, Tomas Rosicky.

Limogé lundi de la semaine dernière par l'Antwerp, Brian Priske, 45 ans, a déjà retrouvé un nouveau défi au Sparta Prague, qui a terminé troisième du championnat de Tchéquie.

Arrivé pendant l'été 2021 au Bosuil où il succédait à Frank Vercauteren, le coach danois a atteint les Champions playoffs, qu'il a terminé à la quatrième place. Après sa carrière de joueur qui l'a vu passer par le Racing Genk (2003-2005) et le Club de Bruges (2006-2008), Priske a occupé le poste d'adjoint au FC Midtjylland et au FC Copenhague avant de devenir coach principal en août 2019 du Midtjylland.

Avec les Loups de Herning, Il a directement décroché le titre avant de terminer deuxième au terme de sa seconde saison. Après l'Antwerp où il sera remplacé par le Néerlandais Mark van Bommel, Priske prolonge son expérience à l'étranger au Sparta Prague dont le directeur sportif est Tomas Rosicky (ex-Dortmund et Arsenal).

