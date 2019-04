Sacré enfin, le PSG soulève son huitième championnat de France, non sans mal. Un épilogue en eau de boudin, à l'image de l'ensemble de sa saison. Compliquée.

ACTE I MERCATO AU RABAIS

Le 26 juin 2018, les départs du maestro Javier Pastore, et surtout la retraite de Thiago Motta, patron au milieu, annoncent la fin d'une ère et le début d'une nouvelle que les Parisiens espèrent glorieuse. Cette dernière doit notamment mettre fin à deux éliminations consécutives et prématurées en Ligue des Champions. Pour cela, le recrutement doit suivre.

...