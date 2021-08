74 matches consécutifs en marquant au moins un but: le nouveau record du Bayern Munich

Les Bavarois ont réussi cette performance sur toutes les compétitions sur lesquelles ils étaient engagés. Le précédent record appartenait au Real Madrid qui avait aligné 73 rencontres consécutives en marquant au moins un but entre 2016 et 2017. Le record ne vaut que pour les cinq compétitions européennes majeures que sont la Bundesliga, la Premier League anglaise, la Serie A italienne, la Primera Division espagnole et la Ligue 1 française.

Le Bayern Munich a annoncé qu'il avait établi un nouveau record parmi les cinq grandes ligues européennes. Il a désormais marqué lors de 74 matches consécutifs, toutes compétitions confondues. Le Bayern a battu le record précédent de 73 matches du Real Madrid établi en 2016 et 2017 grâce à sa victoire sur le FC Cologne 3-2 en Bundesliga dimanche. Les champions d'Allemagne ont échoué pour la dernière fois à trouver le chemin des filets lors d'un match nul 0-0 en Bundesliga contre le RB Leipzig le 9 février 2020. Depuis, ils ont marqué 214 buts pour une moyenne de 2,9 par match, et l'attaquant vedette Robert Lewandowski a inscrit à lui seul 72 de ces buts, dont le premier dimanche, avant que Serge Gnabry n'inscrive les deux autres. "Il est l'une des raisons de ce record", a déclaré Gnabry à propos de Lewandowski. "C'est un sentiment formidable de faire partie de ce record. J'espère que nous pourrons continuer à le faire pendant encore quelques matches". Le Big 5 européen du football sont la Bundesliga, la Premier League anglaise, la Serie A italienne, la Primera Division espagnole et la Ligue 1 française.