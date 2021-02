Sébastien Haller ne figure pas sur la liste transmise par l'Ajax Amsterdam à l'UEFA pour l'Europa League en raison d'une erreur administrative. L'entraîneur des Ajacides Erik ten Hag l'a confirmé jeudi. "Mais il se trouvait sur la liste. Il n'a pas été oublié. C'est quelque chose avec les ordinateurs, le fait de cocher et décocher une case. Quelque chose s'est mal passé. Il était bien sur la liste."

Même si la chance est faible, l'Ajax va tout faire pour encore ajouter Haller sur la liste. "Nous mettrons tout en oeuvre", a expliqué Ten Hag, qui sait cependant que l'UEFA respecte habituellement les délais de manière stricte. L'Ajax devait soumettre mardi avant minuit sa liste de joueurs pour l'Europa League. Le club a découvert mercredi que la recrue la plus chère de son histoire ne figurait pas sur la liste.

"Cela laisserait un goût amer s'il ne pouvait pas participer", a poursuivi Ten Hag. "En fait, c'est juste une futilité, cocher une case. Bien sûr, nous allons examiner comment cela a pu se produire. Mais au final, Marc Overmars (le directeur sportif, ndlr) et moi sommes toujours responsables. Evidemment, Haller râle. C'est un coup incroyablement dur pour lui. Mais il est réaliste, ce n'est certainement pas fait exprès."

Haller, un international ivoirien, a été recruté en janvier de West Ham pour 22,5 millions d'euros. L'Ajax jouera contre Lille en 16es de finale de l'Europa League (18 et 25 février).

Même si la chance est faible, l'Ajax va tout faire pour encore ajouter Haller sur la liste. "Nous mettrons tout en oeuvre", a expliqué Ten Hag, qui sait cependant que l'UEFA respecte habituellement les délais de manière stricte. L'Ajax devait soumettre mardi avant minuit sa liste de joueurs pour l'Europa League. Le club a découvert mercredi que la recrue la plus chère de son histoire ne figurait pas sur la liste. "Cela laisserait un goût amer s'il ne pouvait pas participer", a poursuivi Ten Hag. "En fait, c'est juste une futilité, cocher une case. Bien sûr, nous allons examiner comment cela a pu se produire. Mais au final, Marc Overmars (le directeur sportif, ndlr) et moi sommes toujours responsables. Evidemment, Haller râle. C'est un coup incroyablement dur pour lui. Mais il est réaliste, ce n'est certainement pas fait exprès." Haller, un international ivoirien, a été recruté en janvier de West Ham pour 22,5 millions d'euros. L'Ajax jouera contre Lille en 16es de finale de l'Europa League (18 et 25 février).