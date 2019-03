DéFI avance ses pistes pour mieux faire briller les sportifs belges de haut niveau

L'action solidaire "Football for All" contre les inégalités, mise en place par la Pro League, l'Union belge de football (URBSFA) et les ailes amateurs flamande (Voetbal Vlaanderen) et francophone (ACFF), a récolté 5.000 euros pour la Caserne Dossin et la Fondation Ihsane Jarfi, a indiqué la Pro League jeudi soir.