Wout Van Aert (Jumbio-Visma) s'est imposé mercredi dans le onzième étape du Tour de France 2021 disputée sur 198,9km entre Sorgues et Malaucène. Le champion de Belgique a remporté une des étapes les plus difficiles de cette 108e édition après un magnifique solo dans la deuxième ascension du Mont Ventoux.

Après un début de journée agitée, le champion de Belgique a pris la bonne échappée au 57? kilomètres de course. Le groupe de tête parvient à s'entendre pour passer la première ascension du Mont Ventoux en tête.

Tout se décante dans la deuxième montée du Mont Ventoux. Le Français Kennys Elissonde (Trek segafredo) attaque d'emblée et fait exploser l'échappée. Seuls Wout Van Aert, le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceunick Quickstep) et le Néerlandais Bauke Molema (Trek Segafredo) parviennent à le suivre. Très rapidement, le coureur natif d'Herentals parait le plus en forme et s'isole en tête à 11 kilomètres du sommet.

Malgré la chaleur, Wout van Aert contrôle son effort et bascule en tête de la mythique montagne. Connu pour ses qualités de rouleur, le champion de Belgique ne voit personne revenir sur lui et s'offre sa cinquième victoire sur la Grande Boucle.

La course a également été marquée par l'attaque du Danois Jonas Vingegaard dans la seconde montée du Mont Ventoux. Le coureur a temporairement distancé le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Emirates) ainsi que ses deux concurrents sud-américain le Colombien Rigoberto Uran (Education first) et l'Equatorien Ricgard Carapaz (Ineos). Cependant, les trois coureurs vont s'allier dans la descente pour revenir sur Jonas Vingegaard. Les quatre grimpeurs termineront en même temps à la ligne d'arrivée.

Pour sa part, l'Australien Ben O'Connor a été distancé dans la seconde ascension du Ventoux. Deuxième au départ de l'étape, il a été sorti du podium dont la deuxième place est désormais occupée par Uran (à 5:18 de Pogacar).

A 26 ans, Wout Van Aert ajoute un 23? succès à son palmarès, le 6? cette saison.Au classement général, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 4? de l'étape, garde toujours le contrôle et conserve le maillot jaune de leader au classement général.

Sur la ligne, van Aert, sacré champion de Belgique six jours avant le départ du Tour, a battu de plus d'une minute deux coureurs de la même équipe (Trek-Segafredo), Kenny Elissonde et Bauke Mollema.

Durant cette chaude étape, l'Allemand Tony Martin (Jumbo-Visma), le Français Clément Russo (Arkea-Samsic),Tosh Van der Sande (Lotto) et l'Australien Miles Scotson (Groupama-FDJ) ont abandonné dans la première moitié de parcours. Tiesj Benoot (DSM) et le Britannique Dan McLay (Arkea-Samsic) ont renoncé dans la première montée du Ventoux, Victor Campenaerts (Qhubeka) par la suite.

Jeudi, les sprinteurs reprennent le terrain dans la 11e étape, longue de 159,4 kilomètres entre Saint-Paul-Trois-Châteaux (dans la Drôme) et Nîmes. Pour le Britannique Mark Cavendish, c'est la première occasion d'égaler le record des (34) victoires d'étape de la légende Eddy Merckx

