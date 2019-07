Wout van Aert (Jumbo-Visma) a levé les bras au terme de la 10e étape du Tour de France.

📸 Ça se joue à peu de choses... 🔍#TDF2019 pic.twitter.com/jGjkQxCBm2 — Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 15, 2019

Après 217,5 kilomètres de course entre Saint-Flour et Albi, le Belge a devancé, au sprint, l'Italien Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal). Jasper Philipsen (Emirates) termine 6e, Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) 9e et Greg Van Avermaet (CCC) 10e. Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a conservé son maillot jaune de leader alors que de nombreux favoris ont concédé du temps après des bordures survenues dans le final.

Another look at @WoutvanAert’s lung-busting final sprint to win! 👀🏆



Regardez le sprint final et la victoire de Wout Van Aert ! 👀🏆#TDF2019 pic.twitter.com/RlYFrMuMyU — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2019

Comme souvent depuis le départ de cette 106e Grande Boucle, il n'aura pas fallu attendre longtemps avoir de voir l'échappée du jour se dessiner. Cinq hommes, les Français Tony Gallopin (AG2R La Mondiale) et Anthony Turgis (Total Direct Energie), le Danois Mads Würtz (Katusha Alpecin), l'Erythréen Natnael Berhane (Cofidis) et le Norvégien Christian Eking (Wanty-Gobert) se sont isolés en tête dès le troisième kilomètre. Parti en contre, le Suisse Michael Schär (CCC) a fait la jonction quelques bornes plus loin.

Sous l'impulsion notamment de l'équipe Deceuninck-Quick Step, qui est parvenue à scinder le peloton en plusieurs parties, l'échappée a été reprise à 25 km de l'arrivée. Plusieurs favoris au général, le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo), le Colombien Rigoberto Uran (EF Education First) et le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et le Néo-Zélandais George Bennett (Jumbo-Visma) ont notamment été piégés. L'Espagnol Mikel Landa (Movistar) a lui chuté à 15 km de l'arrivée, perdant aussi le contact avec le groupe de tête.

Se relayant à merveille, les coureurs Deceuninck-Quick Step, Ineos, Sunweb et BORA-hansgrohe n'ont pas permis au reste du peloton de revenir. C'est donc un groupe d'une trentaine de coureurs qui s'est disputé les lauriers.

Wout van Aert s'est montré le plus véloce, prenant le dessus sur des sprinteurs émérites que sont Viviani et Ewan. Déjà vainqueur du contre-la-montre par équipes lors de la 2e étape, le Belge de 24 ans continue sa magnifique saison sur route. Il avait déjà impressionné au Dauphiné en gagnant deux étapes.

C'est déjà la 3e victoire belge sur ce Tour après celles de Dylan Teuns à La Planche des Belles Filles et de Thomas De Gendt à Saint-Etienne.

Mardi, le peloton observera sa première journée de repos à Albi. Mercredi, les coureurs rejoindront Toulouse après 167 kilomètres de course, dont deux côtes répertoriées. Le dernier tiers de la course, avec quelques bosses, pourrait permettre aux puncheurs de tenter quelque chose.