Wout van Aert est le lauréat du Trophée National du Mérite Sportif 2020. Le jury, qui s'est réuni virtuellement jeudi, l'a récompensé "pour son brillant palmarès acquis au terme de cette saison exceptionnelle". Le cycliste succède au palmarès aux Red Lions, l'équipe nationale de hockey masculin, champions d'Europe 2019 après avoir été champions du monde en 2018.

"Malgré son jeune âge prometteur et sa lourde chute au Tour de France 2019 qui aurait pu hypothéquer sa carrière, le Campinois, a repris son vélo et a su faire preuve d'une force de caractère exemplaire et d'une abnégation dignes des plus grands champions cyclistes", souligne encore le jury.

Van Aert a remporté en 2020 Milan-Sanremo, les Strade Bianche, deux étapes du Tour de France, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre national du contre-la-montre. Il a aussi décroché deux médailles d'argent aux Mondiaux d'Imola, dans le chrono et la course sur route, et terminé deuxième du Tour des Flandres.

Depuis 1928, le Trophée National du Mérite Sportif récompense un/une athlète ou une équipe sportive belge qui s'est particulièrement bien comporté(e) au cours de l'année. Ce prix prestigieux ne peut être remporté qu'une seule fois dans une carrière. Un jury, composé d'anciens champions sportifs, élit chaque année le/la lauréat(e).

Van Aert est le premier cycliste récompensé depuis Philippe Gilbert en 2009.

