Après sa victoire de samedi à Lausanne, le maillot vert était de nouveau à l'attaque pour cette première étape de montagne. Il en a profité pour encore augmenter son avance au classement par points et a appris une bonne nouvelle dans la soirée. Il est négatif au covid et pourra repartir mardi.

51e de la 9e étape du Tour de France dimanche, après avoir été un animateur dans l'échappée du jour où il a pu engranger 20 points de plus pour le classement du maillot vert dont il est le porteur, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a indiqué que l'objectif dominical n'était pas de joindre à l'échappée de 21 coureurs.

"Mon but n'était par d'être dans l'échappée mais quand j'ai vu que certains coureurs, comme McNulty, partaient en contre derrière le premier groupe d'échappés, j'ai suivi", a confié Van Aert après la course.

"Je n'avais donc pas prévu de gagner 20 points pour le maillot vert mais c'est toujours bien venu. Je n'avais en fait pas vraiment les jambes dimanche et la journée de repos de lundi tombe très bien. Mais nous avons quand même fait beaucoup d'efforts. Je dirai que les premières étapes au Danemark étaient assez calmes mais les six derniers jours ont par contre été très rapides et à 100 % pour tout le monde. Par ailleurs, nous savons que le covid est toujours présent et nous en parlons, nous prenons toutes les précautions. Tout le monde va bien pour le moment dans l'équipe. Attendons les résultats de nos tests.", expliquait Van Aert.

Dans la soirée, il apprenait cependant une bonne nouvelle. Son test à la covid, tout comme celui de Tadej Pogacar s'était révélé négatif. Les maillots vert et jaune poursuivront donc leur route sur le Tour ce mardi.

