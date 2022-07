Le maillot jaune a été sanctionné pour avoir jeté ses déchets en dehors de la zone réservée à cet usage. En cas de récidive, il pourrait être sanctionné en temps et même être exclu de la course.

Wout van Aert a reçu une amende après l'étape d'hier. Non pas parce que, selon le jury, il avait fait quelque chose de répréhensible lors du sprint, où certains se plaignaient d'un changement de ligne de sa part qui aurait bloqué Peter Sagan, mais parce qu'il a jeté des déchets dans une zone où cela n'était pas autorisé. Il devra payer 500 euros. S'il est pris en train de jeter d'autres déchets où il ne peut pas pendant le reste de l'épreuve, il sera condamné à une amende de 1 000 euros et à une minute de pénalité. En cas de troisième infraction, il devra payer 1 500 euros et sera exclu de la course.

On ne rigole pas avec la propreté sur le Tour de France.

