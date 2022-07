L'homme de la première semaine sur ce Tour de France a profité de la journée de repos pour revenir sur ses dans le plus prestigieux des maillots du cyclisme. Il reste d'ailleurs persuadé que son coéquipier danois peut aussi enfiler la tunique jaune et la ramener jusqu'à Paris.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) connaît un excellent début de Tour de France. Le coureur de 27 ans a remporté 2 étapes, a porté le maillot jaune pendant 4 jours, et le maillot vert lui semble déjà promis. À l'occasion du jour de repos à Morzine, il a effectué un petit retour en arrière.

"C'est un excellent début de Tour", a déclaré Van Aert. "Le maillot jaune était un rêve pour moi. J'ai dû travailler dur pour l'obtenir, mais je l'ai fait. J'ai pu remporter une étape en jaune, rouler sur les pavés avec et partir dans notre pays, à Binche. C'est l'une des plus grandes réussites de ma carrière." Ce départ du Tour à Binche a d'ailleurs impressionné van Aert. "Je savais qu'il y aurait du monde, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de supporters. J'ai même pu monter sur le podium avec Eddy (Merckx, ndlr). C'était un peu trop. Je ne savais pas comment me comporter. C'était très spécial."

Wout Van Aert se souviendra du départ à Binche dans le maillot jaune et de la présence d'Eddy Merckx sur le podium de départ. © iStock

Van Aert compte 135 points d'avance au classement par points sur son premier poursuivant, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl). La bataille semble presque gagnée. "Ce n'était pas facile, mais pour l'instant, j'ai une plus grande avance que je ne le pensais", a admis van Aert. "Lors des étapes précédentes, je savais à l'avance que j'avais beaucoup de chances de gagner des points, surtout par rapport aux "vrais sprinters". Nous n'avions pas non plus prévu que je terminerais si près du but lors des premières étapes de sprint. Je suis en tête avec une bonne marge."

Mais il faut rester prudent. "Le Tour est une course très difficile. Les étapes du sprint restent importantes. Je dois toujours essayer de finir dans les points."

Certains analystes ont fait remarquer que Van Aert aurait pu gagner plus d'étapes s'il roulait pour une autre équipe. Chez Jumbo-Visma, la bataille pour le maillot jaune reste au centre de l'attention. "Si j'avais une équipe complète qui roulait à mon service, mais que cette équipe était inférieure à mon équipe actuelle, je pourrais ne pas gagner une seule étape", a néanmoins répliqué WVA. "C'est grâce au travail d'équipe et de mes coéquipiers que j'ai porté le jaune, que j'ai maintenant le vert et que j'ai déjà gagné deux étapes. Je pense qu'il est clair que je bénéficie de toute la liberté. Je me sens bien avec cette équipe. Je pense toujours à ce qui est possible dans le futur, plus qu'à ce qui a mal tourné dans le passé."

Wout Van Aert a conclu par ses objectifs d'ici la fin de la course. "Mon Tour est réussi si je peux garder le maillot vert. Et si je peux faire un voeu supplémentaire, c'est que nous, en tant qu'équipe, conquérions aussi le jaune."

Van Aert: "Pogacar montre tous les jours que c'est un grand champion, mais Vingegaard est aussi très bon"

Dans la bataille pour le maillot jaune, son équipe Jumbo-Visma a encore du travail. Le Danois Jonas Vingegaard ne se porte pas mal pour autant: à 39 secondes du maillot jaune, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), il semble être son principal challenger. Primoz Roglic, 11e à 2:52, pourrait également jouer un rôle important.

"Nous avions imaginé que la première semaine, avec le contre-la-montre et la courte arrivée en côte sur La Super Planche des Belles Filles, conviendrait mieux à Primoz", a déclaré van Aert lundi. "Nous avions estimé que Jonas serait de toute façon un peu en retard. La perte de temps de Primoz dans l'étape des pavés était malheureuse. Jonas est toujours dans une bonne position."

Le maillot vert veut voir son coéquipier bousculer la hiérarchie. "Pogacar reste le grand favori. C'est un grand champion. Il le montre aussi jour après jour. Mais Jonas est aussi très bon. Et toutes les étapes ne se termineront pas par un sprint. Jonas peut aussi bien supporter la chaleur qui s'annonce."

Les résultats des tests COVID de dimanche se sont révélés négatifs pour l'ensemble du peloton lundi. C'était un grand soulagement pour tout le monde. "Nous étions un petit peu stressés à cause de ça", a admis Van Aert.

"Cela a commencé samedi lorsque certains coureurs ont commencé à abandonner. Nous faisons régulièrement des tests rapides, nous nous sentons en bonne santé et nous avons le sentiment de pouvoir éloigner le virus. Mais il y a aussi des gars qui ont été testés positifs qui n'ont rien senti et ça donne un sentiment inquiétant. Je suis heureux que nous puissions continuer maintenant."

Wout Van Aert pense que Jonas Vingegaard (ici entre lui et Pogacar) a encore son mot à dire pour la victoire finale. © iStock

