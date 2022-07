Remco Evenepoel, lauréat en 2019, sera donc l'un des grands favoris, tout comme Tadej Pogacar, maillot blanc du dernier Tour et premier dauphin de Vingegaard.

Jumbo-Visma a dévoilé ce jeudi sa sélection pour la 41ème édition de la Clasica San Sebastian (WorldTour), la seule course d'un jour sur le sol espagnol, qui se déroulera samedi.

Wout van Aert et Jonas Vingegaard, respectivement maillot vert et jaune du dernier Tour de France, ne font pas partie de la sélection de sept hommes de la formation néerlandaise. Les deux hommes se reposent et Van Aert aurait un rhume. Il sera cependant présent aux critériums post-Tour organisés dans sa ville natale Herentals et à Roosendaal aux Pays-Bas, a annoncé Jumbo-Visma.

🇪🇸 #Klasikoa2022



Getting ready for @dklasikoa this Saturday🔜 Our team👇



No @WoutvanAert (a cold🤧) and Jonas Vingegaard at the starting line. They take some extra rest after a successful Tour de France🟡🟢 pic.twitter.com/AyW4OAwEpg — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2022

La sélection finale de l'équipe cycliste néerlandaise sera composée des Néerlandais Gijs Leemreize, Robert Gesink, Tom Dumoulin, Timo Roosen et Lennard Hofstede, de l'Australien Chris Harper et du Belge Tiesj Benoot.

Mercredi, Quick-Step Alpha Vinyl avait déjà annoncé sa sélection qui comprenait l'ancien vainqueur Remco Evenepoel. Le Wolfpack , qui sera cependant privé du champion du monde Julian Alaphilippe rattrapé par la Covid au Tour de Wallonie, est pleinement engagé dans une nouvelle victoire.

En 2019, le talentueux cycliste avait dompté les bosses escarpées du Pays basque et était devenu le plus jeune coureur à remporter une course WorldTour.

Winner of the event in 2019, @EvenepoelRemco will be at the start of @dklasikoa - one of the best races of the season - this weekend: https://t.co/FrwxemgQ8k



Photo: @GettySport pic.twitter.com/eYh0WYONni — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) July 27, 2022

Le week-end prochain, l'un de ses plus grands rivaux devrait se nommer Tadej Pogacar, le numéro deux et meilleur jeune coureur du dernier Tour.

Jumbo-Visma a dévoilé ce jeudi sa sélection pour la 41ème édition de la Clasica San Sebastian (WorldTour), la seule course d'un jour sur le sol espagnol, qui se déroulera samedi.Wout van Aert et Jonas Vingegaard, respectivement maillot vert et jaune du dernier Tour de France, ne font pas partie de la sélection de sept hommes de la formation néerlandaise. Les deux hommes se reposent et Van Aert aurait un rhume. Il sera cependant présent aux critériums post-Tour organisés dans sa ville natale Herentals et à Roosendaal aux Pays-Bas, a annoncé Jumbo-Visma.La sélection finale de l'équipe cycliste néerlandaise sera composée des Néerlandais Gijs Leemreize, Robert Gesink, Tom Dumoulin, Timo Roosen et Lennard Hofstede, de l'Australien Chris Harper et du Belge Tiesj Benoot. Mercredi, Quick-Step Alpha Vinyl avait déjà annoncé sa sélection qui comprenait l'ancien vainqueur Remco Evenepoel. Le Wolfpack , qui sera cependant privé du champion du monde Julian Alaphilippe rattrapé par la Covid au Tour de Wallonie, est pleinement engagé dans une nouvelle victoire. En 2019, le talentueux cycliste avait dompté les bosses escarpées du Pays basque et était devenu le plus jeune coureur à remporter une course WorldTour. Le week-end prochain, l'un de ses plus grands rivaux devrait se nommer Tadej Pogacar, le numéro deux et meilleur jeune coureur du dernier Tour.