Wout van Aert est le lauréat du Vélo de Cristal 2020, trophée récompensant le meilleur cycliste belge de l'année remis par Het Laatste Nieuws.

Le coureur de Jumbo-Visma a été plébiscité par les 131 membres du jury professionnel, composé de journalistes spécialisés, de directeurs sportifs, de sélectionneurs, d'anciens lauréats et d'anciennes célébrités du cyclisme. Il a obtenu 1.076 points, 248 de plus que le lauréat de 2019, Remco Evenepoel (828). Tim Wellens (242) complète le podium.

Wout van Aert a été l'un des grands protagonistes de la saison condensée du cyclisme. Entre la reprise le 1er août et sa dernière course le 18 octobre, il a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo, une étape et le classement par points du Dauphiné, le championnat de Belgique du contre-la-montre et deux étapes du Tour, où il a travaillé pour Primoz Roglic et fini premier Belge, avec une 20e place finale.

Aux Mondiaux d'Imola, Van Aert a décroché deux médailles d'argent, sur le chrono (derrière Filippo Ganna) et l'épreuve en ligne (derrière Julian Alaphilippe). Le coureur de Jumbo-Visma a fini sa saison sur route par une deuxième place au Tour des Flandres au terme d'un sprint palpitant avec son éternel rival Mathieu van der Poel. En cross, Van Aert s'était adjugé le Krawatencross à Lille, terminant cinquième au championnat de Belgique et quatrième aux Mondiaux.

"C'était une année très particulière et ce trophée n'est pas une surprise complète pour moi", a confié Van Aert. "Mais cela ne le rend pas moins beau. D'autant que c'est mon premier Vélo de Cristal."

Son moment fort de 2020? "Mon coeur balance entre les Strade Bianche et Milan-Sanremo (rires). Parlons donc de la 'Semaine italienne'." En 2021, avec les classiques printanières, les Jeux Olympiques de Tokyo, le Tour et les Mondiaux à domicile, Van Aert trouvera de beaux objectifs sur sa route. "Je n'ai que 26 ans. Un âge où je dois encore pouvoir progresser chaque année. Il y a certainement encore des possibilités de m'améliorer. La vitesse de mon démarrage par exemple. Cela peut être une arme dans la lutte contre des gars comme Julian Alaphilippe."

Le quotidien néerlandophone a dévoilé cette année ses récompense au compte-gouttes. Ces derniers jours, Tim Declercq a remporté le prix de l'Équipier de l'année, Thibau Nys a lui été élu Jeune de l'année, Allan Peiper est le Directeur sportif de l'année et Lotte Kopecky a reçu le Vélo de Cristal féminin.

Classement et palmarès du Vélo de Cristal masculin Classement 1. Wout van Aert 1.076 points; 2. Remco Evenepoel 828; 3. Tim Wellens 242; 4. Jasper Stuyven 210; 5. Yves Lampaert 188; 6. Tiesj Benoot 142; 7. Jasper Philipsen 122; 8. Tim Merlier 120; 9. Dries De Bondt 104; 10. Eli Iserbyt 54; 11. Tim Declercq 44; 12. Dries Devenyns 36; 13. Victor Campenaerts 30; 14. Greg Van Avermaet 20; 15. Toon Aerts 18; 16. Oliver Naesen 16; 17. Thomas De Gendt et Loic Vliegen 12; 19. Mauri Vansevenant et Florian Vermeersch 10; 21. Laurens Sweeck, Dylan Teuns et Michael Vanthourenhout 8; 24. Aimé De Gendt, Xandro Meurisse et Jonas Rickaert 6; 27. Dimitri Claeys, Stan Dewulf, Philippe Gilbert, Gerben Thijssen et Gianni Vermeersch 4; 32. Frans Claes et Frederik Frison 2. Palmarès du Vélo de Cristal 1992: Dirk De Wolf 1993: Johan Museeuw 1994: Paul Herygers 1995: Johan Museeuw 1996: Johan Museeuw 1997: Johan Museeuw 1998: Tom Steels 1999: Frank Vandenbroucke 2000: Andrei Tchmil 2001: Rik Verbrugghe 2002: Johan Museeuw 2003: Peter Van Petegem 2004: Tom Boonen 2005: Tom Boonen 2006: Tom Boonen 2007: Sven Nys 2008: Philippe Gilbert 2009: Philippe Gilbert 2010: Philippe Gilbert 2011: Philippe Gilbert 2012: Tom Boonen 2013: Sven Nys 2014: Greg Van Avermaet 2015: Greg Van Avermaet 2016: Greg Van Avermaet 2017: Greg Van Avermaet 2018: Victor Campenaerts 2019: Remco Evenepoel 2020: Wout van Aert Wout van Aert en bref Né le 15 septembre 1994, habite à Herentals

Professionnel depuis 2013

Equipes:

2013-2014: Telenet-Fidea

2014: Vastgoedservice-Golden Palace

2015-2016: Crelan-Vastgoedservice

2017-2018: Veranda's Willems-Crelan

2018-2019: Cibel-Cebon Offroad Team Depuis

2019: Jumbo-Visma Victoires en 2020 (6): Strade Bianche, Milan-Sanremo, 1re étape du Dauphiné (+ vainqueur final du classement par points), champion de Belgique du contre-la-montre à Coxyde, 5e et 7e étapes du Tour de France Places d'honneur en 2020: 3e de Milan-Turin, 20e (et premier Belge) du Tour de France, médaille d'argent du chrono et de l'épreuve en ligne aux Mondiaux d'Imola, 8e de Gand-Wevelgem, 2e du Tour des Flandres Palmarès sur route 2014: 8e Ster ZLM Tour

2015: 4e GP Jef Scherens

2016: 2 victoires: prologue Baloise Belgium Tour, Challenge Sels - 8e Baloise Belgium Tour, 4e GP Cerami, 2e A Travers le Hageland

2017: 3 victoires: Tour du Limbourg, Tour des onze villes, GP Cerami - 10e Baloise Belgium Tour, 2e Rad am Ring, 3e A Travers le Hageland, 2e Challenge Sels

2018: 2 victoires: étape et classement final du Tour du Danemark - 3e Strade Bianche, 10e Gand-Wevelgem, 9e Tour des Flandres, 13e Paris-Roubaix, 3e Euro de Glasgow, 8e Antwerp Port Epic

2019: 4 victoires: étape et contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, championnat de Belgique de contre-la-montre, 10e étape du Tour - 13e Circuit Het Nieuwsblad, 3e Strade Bianche, 6e Milan-Sanremo, 2e E3 Harelbeke, 14e Tour des Flandres, 3e du championnat de Belgique Palmarès cyclocross: 64 victoires, dont 3 titres mondiaux et 3 titres de champion de Belgique (2016, 2017 et 2018), 9 manches de Coupe du monde, 7 manches du Superprestige et 16 manches du Trophée AP Assurances + 2 victoires finales de la Coupe du monde (2016 et 2017), 1 victoire finale du Superprestige (2016), 3 victoires finale du Trophée AP Assurances (2015, 2016, 2017) Trophée de fin d'année: Flandrien de l'année en 2019 et 2020, Trophée National du Mérite Sportif 2020, Géant flamand 2020, Vélo de Cristal 2020

