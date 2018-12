Wout van Aert "certain de devenir un meilleur coureur" chez Jumbo-Visma

"C'est un soulagement d'être ici", déclare Wout Van Aert, qui a signé son contrat mardi. Van Aert 24 ans, avait rompu en septembre son contrat avec Sniper Cycling, la société derrière l'équipe Veranda's Willems-Crelan. Peu de temps après, il a rejoint Cibel-Cebon, avec laquelle il termine la saison de cyclocross. Il rejoindra ensuite Jumbo-Visma.

"J'ai déjà pu accompagner l'équipe en stage, c'était comme une première journée d'école, mais j'ai été très bien intégré dans l'équipe. Je me sens déjà chez moi dans ce chouette groupe. J'ai été surpris par le professionnalisme de l'équipe. Ils accordent de l'importance à tous les détails. Je suis certain à 100 % que je vais devenir un meilleur coureur ici. J'ai encore beaucoup de paliers à franchir".

Van Aert a coché les classiques du printemps dans son agenda. La saison dernière, pour ses débuts dans les classiques, il s'était classé 3e des Strade Bianche, 10e de Gand-Wevelgem, 9e du Tour des Flandres et 13e de Paris-Roubaix. "Je n'ai disputé les classiques qu'une fois mais j'ai vite compris qu'il valait mieux avoir un maximum de coureurs de l'équipe dans la finale. Jumbo a une équipe solide pour les classiques".

Outre Van Aert, trois autres coureurs belges feront partie de l'effectif Jumbo-Visma en 2019: Floris De Tier et Maarten Wynants, dont ce sera le 3e et la 9e saison dans l'équipe, et Laurens De Plus, qui vient de Quick-Step.