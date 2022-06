Vainqueur de six étapes lors des précédentes éditions, l'ancien champion de Belgique va prendre le départ à Copenhague avec ambition. En visant notamment un maillot jaune qu'il pourrait enfiler en cas de victoire sur le contre-la-montre inaugural de la 109e édition qui s'élance ce vendredi.

Avec six victoires d'étapes au Tour de France, Wout van Aert va prendre le départ de la 109e édition vendredi à Copenhague, au Danemark avec de solides ambitions. Fer de lance avec le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard chez Jumbo-Visma, l'Anversois avoue viser d'abord un maillot jaune avant de penser au vert, pour lequel les spécialistes le placent grand favori.

Pour son 4e Tour, Wout van Aert, 27 ans, a affirmé lors d'un point presse mercredi dans la capitale danoise qu'il "ne ressentait plus de douleur au genou", et espère que ce contre-temps ne jouera pas en sa défaveur vendredi pour le contre-la-montre de 13 km qui lancera le Tour. "C'est un très beau parcours, assez technique et un peu plus long qu'un prologue. Je pense que ce chrono devrait bien me convenir et je suis hyper motivé. Je me suis beaucoup entraîné sur mon vélo de chrono, j'espère que cela va porter ses fruits".

Le premier objectif pour Jumbo-Visma est de porter le maillot jaune, le second de ramener le vert à Paris. "Ce sont deux objectifs que l'on peut combiner. Je veux apporter ma pierre à l'édifice, mais c'est vrai que je reçois cette année plus de liberté. Je sais aussi que la lutte pour le maillot vert demande beaucoup d'énergie. Mais je vais le faire. En essayant de prendre des points dans les étapes planes, mais aussi dans les sprints intermédiaires des étapes de montagne". Avec Vingegaard et Roglic, Jumbo-Visma dispose de solides atouts. "C'est bien d'avoir plus qu'une option", a ajouté van Aert. "Il peut y avoir des chutes, de la malchance. Beaucoup de choses peuvent se passer. Pogacar est le grand favori, mais nous voulons rivaliser avec lui et notre grande force sera de disposer d'une solide équipe avec deux leaders".

