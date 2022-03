Qui succèdera au Danois Kasper Asgreen, vainqueur de la dernière édition ? Réponse ce vendredi après-midi.

La 64e édition du Grand Prix de l'E3, course cycliste du WorldTour, se tiendra vendredi à Harelbeke sur une distance de 203,9 km. Dans cette épreuve qui permet de répéter ses gammes avant le Tour des Flandres, Wout van Aert (Jumbo-Visma) défiera la formation Quick-Step Alpha Vinyl, victorieuse des trois dernières éditions grâce à Niki Terpstra (2018), Zdenek Stybar (2019) et Kasper Asgreen l'an passé, l'épreuve ne se disputant pas en 2020.

Asgreen emmènera un 'Wolfpack' affaibli par les virus grippaux qui touchent l'ensemble du peloton et contrarient l'approche des courses. Stybar et Florian Sénéchal apporteront leur soutien au Danois. Van Aert participera avec une solide équipe Jumbo-Visma, comprenant notamment Tiesj Benoot, de retour après son abandon aux Strade Bianche, et Christophe Laporte.

Parmi les autres coureurs annoncés, les deux premiers de Milan-Sanremo, Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Anthony Turgis (TotalEnergies), le duo d'AG2R-Citroën Greg Van Avermaet/Oliver Naesen, celui de Trek-Segafredo Mads Pedersen/Jasper Stuyven et celui d'INEOS Grenadiers Dylan van Baarle/Jhonatan Narvaez ainsi que Soren Kragh Andersen (DSM), Stefan Küng (Groupama-FDJ) ou encore Victor Campenaerts (Lotto Soudal) pourraient être inspirés par le parcours.

Celui-ci propose dix-sept monts flandriens, dont plusieurs seront franchis dix jours plus tard par le peloton du Tour des Flandres, comme le Taaienberg, le Paterberg et le Vieux-Quaremont.

