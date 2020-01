Vingt-deux équipes participeront au prochain Tour de France (27 juin au 19 juillet), vingt qualifiées d'office et deux invitées.

Qualifiées d'office:

AG2R La Mondiale (FRA): Pierre Latour (FRA), Oliver Naesen (BEL)

Astana (KAZ): Miguel Angel Lopez (COL), Alexey Lutsenko (KAZ)

Bahreïn (BAH): Mikel Landa (ESP), Wout Poels (NED)

Bora (GER): Peter Sagan (SVK), Emanuel Buchmann (GER)

CCC (POL): Greg Van Avermaet (BEL), Ilnur Zakarin (RUS)

Cofidis (FRA): Elia Viviani (ITA), Guillaume Martin (FRA)

Deceuninck (BEL): Julian Alaphilippe (FRA)

Education First (USA): Michael Woods (CAN), Rigoberto Uran (COL)

Groupama-FDJ (FRA): Thibaut Pinot (FRA), David Gaudu (FRA)

Ineos (GBR): Egan Bernal (COL), Geraint Thomas (GBR), Chris Froome (GBR)

Jumbo (NED): Primoz Roglic (SLO), Tom Dumoulin (NED), Steven Kruijswijk (NED)

Israël SN (ISR): Dan Martin (IRL), Nils Politt (GER)

Lotto (BEL): Caleb Ewan (AUS), Tim Wellens (BEL)

Movistar (ESP): Alejando Valverde (ESP), Enric Mas (ESP)

Mitchelton (AUS): Adam Yates (GBR)

NTT (RSA): Edvald Boasson Hagen (NOR), Louis Meintjes (RSA)

Sunweb (GER): Michael Matthews (AUS), Tiesj Benoot (BEL)

Total DE (FRA): Niki Terpstra (NED), Lilian Calmejane (FRA)

Trek (USA): Mads Pedersen (DEN), Richie Porte (AUS)

UAE Emirates (EAU): Tadej Pogacar (SLO), Fabio Aru (ITA)

Invitées:

Arkea-Samsic (FRA): Nairo Quintana (COL), Warren Barguil (FRA)

B&B Hotels (FRA): Bryan Coquard (FRA), Pierre Rolland (FRA)

